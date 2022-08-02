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США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля - РИА Новости, 02.08.2022
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США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля
США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля - РИА Новости, 02.08.2022
США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля
США добавили 25 самолетов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает американский Минторг. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:52
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сша
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россия
s7 airlines
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США добавили 25 самолетов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает американский Минторг.Как следует из дополненного перечня ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus фирм Nordwind, "Победа", Red Wings, S7 и Ural Airlines.Ранее министерство обнародовало список из более сотни самолетов, признанных нарушителями введенных США ограничительных мер. Вашингтон под угрозой санкций запрещает их техническое обслуживание. Минторг уточняет, что предоставление услуг требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.
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сша, в мире, россия, s7 airlines, министерство торговли сша
18:52 02.08.2022 (обновлено: 20:10 02.08.2022)
 
США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля

США добавили 25 самолетов российских компаний в список нарушителей экспортного контроля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты
Пассажирские самолеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажирские самолеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США добавили 25 самолетов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает американский Минторг.
Как следует из дополненного перечня ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus фирм Nordwind, "Победа", Red Wings, S7 и Ural Airlines.
Ранее министерство обнародовало список из более сотни самолетов, признанных нарушителями введенных США ограничительных мер. Вашингтон под угрозой санкций запрещает их техническое обслуживание. Минторг уточняет, что предоставление услуг требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.
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