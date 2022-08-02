https://ria.ru/20220802/samolety-1806770364.html

США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля

США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля - РИА Новости, 02.08.2022

США добавили российские самолеты в список нарушителей экспортного контроля

США добавили 25 самолетов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает американский Минторг. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:52

2022-08-02T18:52

2022-08-02T20:10

сша

в мире

россия

s7 airlines

министерство торговли сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742038406_0:44:3079:1776_1920x0_80_0_0_d401572c93f8315428bb663d0f8b8a30.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США добавили 25 самолетов российских авиакомпаний в список нарушителей мер экспортного контроля, сообщает американский Минторг.Как следует из дополненного перечня ведомства, нарушителями признаны воздушные суда Airbus фирм Nordwind, "Победа", Red Wings, S7 и Ural Airlines.Ранее министерство обнародовало список из более сотни самолетов, признанных нарушителями введенных США ограничительных мер. Вашингтон под угрозой санкций запрещает их техническое обслуживание. Минторг уточняет, что предоставление услуг требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.

https://ria.ru/20220802/ssha-1806713775.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, россия, s7 airlines, министерство торговли сша