https://ria.ru/20220802/ryba-1806568671.html

На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу

На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу - РИА Новости, 02.08.2022

На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу

Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:35

2022-08-02T08:35

2022-08-02T09:39

общество

японское море

юго-восточная азия

япония

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806574268_51:95:1143:709_1920x0_80_0_0_71418e76c19827677cd3458b10b93027.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными видами, сообщил Сихотэ-Алинский заповедник.Род Такифугу включает в себя 26 видов, 8 из которых отмечены в российских водах. У северных берегов зарегистрировано четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтопёрая рыба-собака и северная рыба-собака."На блесну во время троллинга в 200 метрах от берега в районе устья Серебрянки была поймана северная рыба-собака. Размер пойманного экземпляра достигал 45 сантиметров. Этот вид обладает заметной окраской: бока и передняя часть тела - пурпурные с коричневатым оттенком, на спине заметны белые бугорки и пятна, брюшная сторона светлая с красноватым оттенком", - говорится в сообщении.Отмечается, что освоение акватории северного Приморья южными видами происходит в результате пассивного заноса c течениями на ранних стадиях развития и путем миграции взрослых особей.Регулярно отмечаются подходы японского анчоуса, пятнистого коносира, дальневосточной сардины, лобана, японского полурыла, дальневосточного саргана, сайры, японской скумбрии и умеренного спинорога.Рыба фугу является смертельно опасной из-за содержания в её глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени яда нейропаралитического действия – тетродотоксина, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40-45 человек. Нейротоксин рыба получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые перерабатывает в яд – главное средство самозащиты. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается и становится похожа на шар.Рыба фугу – самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. Во многих странах Юго-Восточной Азии употребление в пищу рыбы фугу запрещено законодательно, но она всё равно встречается на местных рынках. Сейчас попробовать фугу можно в некоторых японских ресторанах. Ее готовят мастера, которые могут оставить то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и секундное онемение и не умереть. При этом в Японии до 20 человек в год умирают, попробовав неправильно разделанную фугу.

https://ria.ru/20210420/ryba-1729133496.html

https://ria.ru/20210729/ryba-1743436715.html

японское море

юго-восточная азия

япония

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, японское море, юго-восточная азия, япония, приморский край