https://ria.ru/20220802/ryba-1806568671.html
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу - РИА Новости, 02.08.2022
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу
Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:35
2022-08-02T08:35
2022-08-02T09:39
общество
японское море
юго-восточная азия
япония
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806574268_51:95:1143:709_1920x0_80_0_0_71418e76c19827677cd3458b10b93027.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными видами, сообщил Сихотэ-Алинский заповедник.Род Такифугу включает в себя 26 видов, 8 из которых отмечены в российских водах. У северных берегов зарегистрировано четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтопёрая рыба-собака и северная рыба-собака."На блесну во время троллинга в 200 метрах от берега в районе устья Серебрянки была поймана северная рыба-собака. Размер пойманного экземпляра достигал 45 сантиметров. Этот вид обладает заметной окраской: бока и передняя часть тела - пурпурные с коричневатым оттенком, на спине заметны белые бугорки и пятна, брюшная сторона светлая с красноватым оттенком", - говорится в сообщении.Отмечается, что освоение акватории северного Приморья южными видами происходит в результате пассивного заноса c течениями на ранних стадиях развития и путем миграции взрослых особей.Регулярно отмечаются подходы японского анчоуса, пятнистого коносира, дальневосточной сардины, лобана, японского полурыла, дальневосточного саргана, сайры, японской скумбрии и умеренного спинорога.Рыба фугу является смертельно опасной из-за содержания в её глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени яда нейропаралитического действия – тетродотоксина, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40-45 человек. Нейротоксин рыба получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые перерабатывает в яд – главное средство самозащиты. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается и становится похожа на шар.Рыба фугу – самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. Во многих странах Юго-Восточной Азии употребление в пищу рыбы фугу запрещено законодательно, но она всё равно встречается на местных рынках. Сейчас попробовать фугу можно в некоторых японских ресторанах. Ее готовят мастера, которые могут оставить то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и секундное онемение и не умереть. При этом в Японии до 20 человек в год умирают, попробовав неправильно разделанную фугу.
https://ria.ru/20210420/ryba-1729133496.html
https://ria.ru/20210729/ryba-1743436715.html
японское море
юго-восточная азия
япония
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806574268_46:59:916:711_1920x0_80_0_0_0aedfdbbd7ec4b559986c625710b5b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, японское море, юго-восточная азия, япония, приморский край
08:35 02.08.2022 (обновлено: 09:39 02.08.2022)
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу
Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную рыбу фугу
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости.
Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными видами, сообщил
Сихотэ-Алинский заповедник.
Род Такифугу включает в себя 26 видов, 8 из которых отмечены в российских водах. У северных берегов зарегистрировано четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтопёрая рыба-собака и северная рыба-собака.
"На блесну во время троллинга в 200 метрах от берега в районе устья Серебрянки была поймана северная рыба-собака. Размер пойманного экземпляра достигал 45 сантиметров. Этот вид обладает заметной окраской: бока и передняя часть тела - пурпурные с коричневатым оттенком, на спине заметны белые бугорки и пятна, брюшная сторона светлая с красноватым оттенком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освоение акватории северного Приморья южными видами происходит в результате пассивного заноса c течениями на ранних стадиях развития и путем миграции взрослых особей.
"На взгляд специалистов-ихтиологов обнаружение в этом районе многих тепловодных видов рыб свидетельствует о продолжающейся в последние два десятилетия активной экспансии южных мигрантов в северо-западную часть Японского моря
. Из южных видов рыб сотрудники научного отдела Сихотэ-Алинского заповедника уже зарегистрировали 34 тепловодных вида", - говорится в сообщении.
Регулярно отмечаются подходы японского анчоуса, пятнистого коносира, дальневосточной сардины, лобана, японского полурыла, дальневосточного саргана, сайры, японской скумбрии и умеренного спинорога.
Рыба фугу является смертельно опасной из-за содержания в её глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени яда нейропаралитического действия – тетродотоксина, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40-45 человек. Нейротоксин рыба получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые перерабатывает в яд – главное средство самозащиты. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается и становится похожа на шар.
Рыба фугу – самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. Во многих странах Юго-Восточной Азии
употребление в пищу рыбы фугу запрещено законодательно, но она всё равно встречается на местных рынках. Сейчас попробовать фугу можно в некоторых японских ресторанах. Ее готовят мастера, которые могут оставить то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и секундное онемение и не умереть. При этом в Японии
до 20 человек в год умирают, попробовав неправильно разделанную фугу.