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На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу - РИА Новости, 02.08.2022
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На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу - РИА Новости, 02.08.2022
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу
Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:35
2022-08-02T09:39
общество
японское море
юго-восточная азия
япония
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными видами, сообщил Сихотэ-Алинский заповедник.Род Такифугу включает в себя 26 видов, 8 из которых отмечены в российских водах. У северных берегов зарегистрировано четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтопёрая рыба-собака и северная рыба-собака."На блесну во время троллинга в 200 метрах от берега в районе устья Серебрянки была поймана северная рыба-собака. Размер пойманного экземпляра достигал 45 сантиметров. Этот вид обладает заметной окраской: бока и передняя часть тела - пурпурные с коричневатым оттенком, на спине заметны белые бугорки и пятна, брюшная сторона светлая с красноватым оттенком", - говорится в сообщении.Отмечается, что освоение акватории северного Приморья южными видами происходит в результате пассивного заноса c течениями на ранних стадиях развития и путем миграции взрослых особей.Регулярно отмечаются подходы японского анчоуса, пятнистого коносира, дальневосточной сардины, лобана, японского полурыла, дальневосточного саргана, сайры, японской скумбрии и умеренного спинорога.Рыба фугу является смертельно опасной из-за содержания в её глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени яда нейропаралитического действия – тетродотоксина, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40-45 человек. Нейротоксин рыба получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые перерабатывает в яд – главное средство самозащиты. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается и становится похожа на шар.Рыба фугу – самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. Во многих странах Юго-Восточной Азии употребление в пищу рыбы фугу запрещено законодательно, но она всё равно встречается на местных рынках. Сейчас попробовать фугу можно в некоторых японских ресторанах. Ее готовят мастера, которые могут оставить то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и секундное онемение и не умереть. При этом в Японии до 20 человек в год умирают, попробовав неправильно разделанную фугу.
https://ria.ru/20210420/ryba-1729133496.html
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японское море
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общество, японское море, юго-восточная азия, япония, приморский край
08:35 02.08.2022 (обновлено: 09:39 02.08.2022)
 
На севере Приморья выловили смертельно опасную южную рыбу фугу

Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную рыбу фугу

© Фото : ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник" Рыба фугу, пойманная у берегов поселка на севере Приморского края
Рыба фугу, пойманная у берегов поселка на севере Приморского края - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник"
Рыба фугу, пойманная у берегов поселка на севере Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Рыбаки у берегов поселка на севере Приморского края поймали смертельно опасную южную рыбу фугу, это может говорить об освоении акватории севера региона южными видами, сообщил Сихотэ-Алинский заповедник.
Род Такифугу включает в себя 26 видов, 8 из которых отмечены в российских водах. У северных берегов зарегистрировано четыре вида фугу: бурый скалозуб, белоточечная рыба-собака, желтопёрая рыба-собака и северная рыба-собака.
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"На блесну во время троллинга в 200 метрах от берега в районе устья Серебрянки была поймана северная рыба-собака. Размер пойманного экземпляра достигал 45 сантиметров. Этот вид обладает заметной окраской: бока и передняя часть тела - пурпурные с коричневатым оттенком, на спине заметны белые бугорки и пятна, брюшная сторона светлая с красноватым оттенком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освоение акватории северного Приморья южными видами происходит в результате пассивного заноса c течениями на ранних стадиях развития и путем миграции взрослых особей.
"На взгляд специалистов-ихтиологов обнаружение в этом районе многих тепловодных видов рыб свидетельствует о продолжающейся в последние два десятилетия активной экспансии южных мигрантов в северо-западную часть Японского моря. Из южных видов рыб сотрудники научного отдела Сихотэ-Алинского заповедника уже зарегистрировали 34 тепловодных вида", - говорится в сообщении.
Регулярно отмечаются подходы японского анчоуса, пятнистого коносира, дальневосточной сардины, лобана, японского полурыла, дальневосточного саргана, сайры, японской скумбрии и умеренного спинорога.
Рыба фугу является смертельно опасной из-за содержания в её глазах, коже, кишечнике, икре, молоках и печени яда нейропаралитического действия – тетродотоксина, от которого не существует антидота. Достаточно 1 миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40-45 человек. Нейротоксин рыба получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые перерабатывает в яд – главное средство самозащиты. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается и становится похожа на шар.
Рыба фугу – самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. Во многих странах Юго-Восточной Азии употребление в пищу рыбы фугу запрещено законодательно, но она всё равно встречается на местных рынках. Сейчас попробовать фугу можно в некоторых японских ресторанах. Ее готовят мастера, которые могут оставить то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и секундное онемение и не умереть. При этом в Японии до 20 человек в год умирают, попробовав неправильно разделанную фугу.
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