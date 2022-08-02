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Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 02.08.2022
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО
Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
вооружения
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804213443.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, вооружения, в мире
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских РСЗО с начала спецоперации