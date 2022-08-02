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Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/rszo-1806689844.html
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 02.08.2022
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО
Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
вооружения
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
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ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, вооружения, в мире
15:09 02.08.2022
 
Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО

Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских РСЗО с начала спецоперации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 11:43Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженияВ мире
 
 
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