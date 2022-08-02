https://ria.ru/20220802/rszo-1806689844.html

Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО

Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО - РИА Новости, 02.08.2022

Минобороны рассказало об уничтожении более 780 украинских боевых машин РСЗО

Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

украина

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в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уже более 780 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804213443.html

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ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, вооружения, в мире