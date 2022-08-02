https://ria.ru/20220802/rostekh-1806637015.html

"Ростех" разработал тренажер для хирургов

"Ростех" разработал тренажер для хирургов - РИА Новости, 02.08.2022

"Ростех" разработал тренажер для хирургов

Самарский электромеханический завод (входит в "Ростех") разработал тренажер-симулятор "виртуальный хирург", позволяющий отрабатывать сложные эндоскопические... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:07

2022-08-02T13:07

2022-08-02T13:08

общество

технологии

ростех

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самарский электромеханический завод (входит в "Ростех") разработал тренажер-симулятор "виртуальный хирург", позволяющий отрабатывать сложные эндоскопические операции, говорится в сообщении госкорпорации."Ростех" разработал виртуальный тренажер для обучения хирургов и отработки сложных операций… Отрабатывать сценарий хирургического вмешательства помогает компьютерная система генерации изображений в виртуальном пространстве и имитаторы реальных хирургических и рентгенографических инструментов", - отмечается в сообщении.В госкорпорации рассказали, что стимулятор эндоскопической хирургии создан в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ). Производственные мощности Самарского электромеханического завода позволяют выпускать более 100 тренажеров "виртуальный хирург" в год.Аппаратно-программный комплекс позволяет обучать студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии - проведению осмотра внутренних органов пациента с целью постановки диагноза. Также с помощью тренажера можно познакомиться с нюансами лапароскопии - операции на внутренних органах, которые проводят через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 сантиметра.Опытным врачам-профессионалам симулятор дает отработать сценарий проведения операции, выбрать стратегию для каждого конкретного клинического случая. Таким образом, "виртуальный хирург" позволяет исключить возможность врачебной ошибки, снижая риск для здоровья и жизни пациентов, подчеркнули в "Ростехе".

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/elektronika-1804753725.html

https://ria.ru/20220718/rostekh-1803216530.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, ростех