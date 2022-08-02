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"Ростех" разработал тренажер для хирургов - РИА Новости, 02.08.2022
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"Ростех" разработал тренажер для хирургов
"Ростех" разработал тренажер для хирургов - РИА Новости, 02.08.2022
"Ростех" разработал тренажер для хирургов
Самарский электромеханический завод (входит в "Ростех") разработал тренажер-симулятор "виртуальный хирург", позволяющий отрабатывать сложные эндоскопические... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:07
2022-08-02T13:08
общество
технологии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самарский электромеханический завод (входит в "Ростех") разработал тренажер-симулятор "виртуальный хирург", позволяющий отрабатывать сложные эндоскопические операции, говорится в сообщении госкорпорации."Ростех" разработал виртуальный тренажер для обучения хирургов и отработки сложных операций… Отрабатывать сценарий хирургического вмешательства помогает компьютерная система генерации изображений в виртуальном пространстве и имитаторы реальных хирургических и рентгенографических инструментов", - отмечается в сообщении.В госкорпорации рассказали, что стимулятор эндоскопической хирургии создан в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ). Производственные мощности Самарского электромеханического завода позволяют выпускать более 100 тренажеров "виртуальный хирург" в год.Аппаратно-программный комплекс позволяет обучать студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии - проведению осмотра внутренних органов пациента с целью постановки диагноза. Также с помощью тренажера можно познакомиться с нюансами лапароскопии - операции на внутренних органах, которые проводят через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 сантиметра.Опытным врачам-профессионалам симулятор дает отработать сценарий проведения операции, выбрать стратегию для каждого конкретного клинического случая. Таким образом, "виртуальный хирург" позволяет исключить возможность врачебной ошибки, снижая риск для здоровья и жизни пациентов, подчеркнули в "Ростехе".
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общество, технологии, ростех
13:07 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
 
"Ростех" разработал тренажер для хирургов

"Ростех" разработал виртуальный тренажер для отработки сложных хирургических операций

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Павильон компании "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самарский электромеханический завод (входит в "Ростех") разработал тренажер-симулятор "виртуальный хирург", позволяющий отрабатывать сложные эндоскопические операции, говорится в сообщении госкорпорации.
"Ростех" разработал виртуальный тренажер для обучения хирургов и отработки сложных операций… Отрабатывать сценарий хирургического вмешательства помогает компьютерная система генерации изображений в виртуальном пространстве и имитаторы реальных хирургических и рентгенографических инструментов", - отмечается в сообщении.
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В госкорпорации рассказали, что стимулятор эндоскопической хирургии создан в партнерстве с Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ). Производственные мощности Самарского электромеханического завода позволяют выпускать более 100 тренажеров "виртуальный хирург" в год.
"Это первый в России тренажер такого уровня. До конца 2022 года планируется начать его серийное производство на мощностях Самарского электромеханического завода", - отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Аппаратно-программный комплекс позволяет обучать студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии - проведению осмотра внутренних органов пациента с целью постановки диагноза. Также с помощью тренажера можно познакомиться с нюансами лапароскопии - операции на внутренних органах, которые проводят через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 сантиметра.
Опытным врачам-профессионалам симулятор дает отработать сценарий проведения операции, выбрать стратегию для каждого конкретного клинического случая. Таким образом, "виртуальный хирург" позволяет исключить возможность врачебной ошибки, снижая риск для здоровья и жизни пациентов, подчеркнули в "Ростехе".
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