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МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 02.08.2022
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МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"
МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 02.08.2022
МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"
Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:26
2022-08-02T14:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сша
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова на брифинге. "Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - добавила она."Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем", - подчеркнула Захарова.На прошлой неделе американский сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев. Издание Político со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа сообщило, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, мария захарова
13:26 02.08.2022 (обновлено: 14:59 02.08.2022)
 
МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"

МИД допустил разрыв дипотношений с США в случае признания России спонсором терроризма

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова на брифинге. "Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - добавила она.
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"Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем", - подчеркнула Захарова.
На прошлой неделе американский сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев. Издание Político со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа сообщило, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСШАМария Захарова
 
 
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