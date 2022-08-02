13:26 02.08.2022 (обновлено: 14:59 02.08.2022)
МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"
МИД допустил разрыв дипотношений с США в случае признания России спонсором терроризма
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова на брифинге. "Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать", - добавила она.
"Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем", - подчеркнула Захарова.
На прошлой неделе американский сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев. Издание Político со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа сообщило, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". При этом США считают, что Москва "и так несет все издержки", связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.