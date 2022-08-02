https://ria.ru/20220802/rets-1806718565.html

РЭЦ: эксперты платформы "Мой экспорт" помогут с анализом рынка

РЭЦ: эксперты платформы "Мой экспорт" помогут с анализом рынка - РИА Новости, 02.08.2022

РЭЦ: эксперты платформы "Мой экспорт" помогут с анализом рынка

Два новых сервиса на маркетплейсе B2B-услуг "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" помогут пользователям исследовать розницу и защитить... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:34

2022-08-02T16:34

2022-08-02T16:34

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два новых сервиса на маркетплейсе B2B-услуг "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" помогут пользователям исследовать розницу и защитить интеллектуальную собственность, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На маркетплейсе B2B-услуг "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт" появились два новых сервиса. Теперь компании, которые занимаются ВЭД, могут заказать у проверенных экспертов полевое (первичное) маркетинговое исследование розничного рынка, а также получить услугу по подаче заявок на регистрацию товарного знака, изобретение, промышленного образца в патентное ведомство в любой стране мира", - говорится в сообщении."Линейка экспертных услуг в области внешнеэкономической деятельности на платформе "Мой экспорт" постоянно пополняется. Пользователь за две минуты заполняет заявку, и система выдает ему список аккредитованных экспертов в области внешнеэкономической деятельности. Когда маркетплейс "Профессионалы экспорта" начал работу в декабре 2021 года, он насчитывал 11 услуг. Сегодня их уже 24. Два новых сервиса будут полезны как начинающим, так и опытным экспортерам, особенно учитывая, что многие из них сейчас осваивают новые рынки сбыта или хотят расширить продуктовую экспортную линейку", - рассказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.Полевое или первичное исследование розничного рынка - первый шаг, который делает экспортер при выходе на рынок. По его результатам он принимает решение, стоит ли начинать внешнеэкономическую деятельность в выбранной стране. По словам Михайлика, платформа "Мой экспорт" поможет компании выбрать одного из проверенных провайдеров, который проведет аналитическое маркетинговое исследование именно той продукции или товара, которые она собирается поставлять на зарубежный целевой рынок.Вопрос охраны интеллектуальной собственности также важен для экспортера, который готовится вывести на рынок свой продукт. Компании необходимо обезопасить себя от нарушения чужих интеллектуальных прав - это влечет за собой огромные штрафы, которые, в зависимости от страны, могут доходить и до нескольких сотен тысяч евро. Еще один ключевой момент - свести к минимуму попытки конкурентов воспользоваться технологиями или товарным знаком компании. Для этого необходимо зарегистрировать изобретение, товарный знак, полезную модель или промышленный образец. При этом в большинстве стран, согласно законодательству, подать заявку в патентное ведомство может только патентный поверенный или юрист, сама российская компания-экспортер этого сделать просто не имеет права. Найти специалиста поможет сервис "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности"."Также с помощью этого сервиса экспортер может запросить у провайдера провести предварительное исследование, которое выявит, не зарегистрирован ли уже на рынке страны такой же или похожий бренд, изобретение и прочее. Это позволит минимизировать риск отказа в регистрации объекта интеллектуальной собственности", - пояснил Михайлик."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804083756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)