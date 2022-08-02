https://ria.ru/20220802/raskol-1806559961.html

Российские силовики узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе

Российские силовики узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе - РИА Новости, 02.08.2022

Российские силовики узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе

В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T04:50

2022-08-02T04:50

2022-08-02T06:37

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ХЕРСОН, 2 авг — РИА Новости. В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.Ранее российские силовики неоднократно сообщали РИА Новости о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против этого народы, рапорт о понуждении его представителей к отказу от митинга против беспредела украинской полиции."Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ", — отметил представитель российских силовых структур.Накануне в интервью украинскому радио "НВ" Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы пролить свет на "некоторые вещи, которые не красят" СБУ. При этом он признал, что российские военные настолько быстро захватили офисы спецслужбы, что им в руки попали "документы, характеризующие незаконную деятельность ее подразделений в Херсонской области".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, служба безопасности украины, киев