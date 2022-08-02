04:50 02.08.2022 (обновлено: 06:37 02.08.2022)
Российские силовики узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе
Российские силовики узнали от офицеров СБУ о расколе в спецслужбе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
ХЕРСОН, 2 авг — РИА Новости. В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
"По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе "революции достоинства" (госпереворота в Киеве 2014 года. — Прим. ред.), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии", — сказал собеседник агентства.
Ранее российские силовики неоднократно сообщали РИА Новости о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против этого народы, рапорт о понуждении его представителей к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
"Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ", — отметил представитель российских силовых структур.
Накануне в интервью украинскому радио "НВ" Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы пролить свет на "некоторые вещи, которые не красят" СБУ. При этом он признал, что российские военные настолько быстро захватили офисы спецслужбы, что им в руки попали "документы, характеризующие незаконную деятельность ее подразделений в Херсонской области".
* Запрещенная в России экстремистская организация