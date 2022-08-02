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Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot

Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot - РИА Новости, 02.08.2022

Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму более 3 миллиардов долларов,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:15

2022-08-02T22:15

2022-08-02T22:22

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству.Как отмечается в заявлении ведомства, в общей сложности королевство запросило у Вашингтона 300 ракет данного типа.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.

https://ria.ru/20220801/oruzhie-1806526947.html

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в мире, сша, саудовская аравия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша