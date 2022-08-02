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Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot - РИА Новости, 02.08.2022
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Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot
Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot - РИА Новости, 02.08.2022
Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму более 3 миллиардов долларов,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:15
2022-08-02T22:22
в мире
сша
саудовская аравия
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству.Как отмечается в заявлении ведомства, в общей сложности королевство запросило у Вашингтона 300 ракет данного типа.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
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в мире, сша, саудовская аравия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
22:15 02.08.2022 (обновлено: 22:22 02.08.2022)
 
Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot

Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot на сумму в три миллиарда долларов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБатарея американских ракет ПВО "Patriot"
Батарея американских ракет ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Patriot". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству.
Как отмечается в заявлении ведомства, в общей сложности королевство запросило у Вашингтона 300 ракет данного типа.
"Госдепартамент вынес определение... одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
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