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Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022
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Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи
Президенту России Владимиру Путину при работе в своей резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, но все зависит от графика, который сейчас напряженный, РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:56
2022-08-02T14:24
политика
сочи
владимир путин
дмитрий песков
россия
черное море
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину при работе в своей резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, но все зависит от графика, который сейчас напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не могу вам сказать, это зависит от рабочего графика: иногда удается (искупаться в море), иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, удается ли президенту при работе в Сочи хоть раз искупаться в море.Песков добавил, что в пятницу в Сочи с рабочим визитом приедет президент Турции Тайип Эрдоган, пройдут переговоры двух лидеров. "Помимо этого много бесед, много разных рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве у президента в течение дня", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
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политика, сочи, владимир путин, дмитрий песков, россия, черное море
13:56 02.08.2022 (обновлено: 14:24 02.08.2022)
 
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи

Песков рассказал, что график не всегда дает Путину искупаться во время командировок в Сочи

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время морской прогулки
Президент РФ Владимир Путин во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин во время морской прогулки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину при работе в своей резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, но все зависит от графика, который сейчас напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не могу вам сказать, это зависит от рабочего графика: иногда удается (искупаться в море), иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, удается ли президенту при работе в Сочи хоть раз искупаться в море.
Песков добавил, что в пятницу в Сочи с рабочим визитом приедет президент Турции Тайип Эрдоган, пройдут переговоры двух лидеров. "Помимо этого много бесед, много разных рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве у президента в течение дня", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
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ПолитикаСочиВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияЧерное море
 
 
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