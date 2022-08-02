https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html

Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи

Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022

Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи

Президенту России Владимиру Путину при работе в своей резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, но все зависит от графика, который сейчас напряженный, РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:56

2022-08-02T13:56

2022-08-02T14:24

политика

сочи

владимир путин

дмитрий песков

россия

черное море

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину при работе в своей резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, но все зависит от графика, который сейчас напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не могу вам сказать, это зависит от рабочего графика: иногда удается (искупаться в море), иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, удается ли президенту при работе в Сочи хоть раз искупаться в море.Песков добавил, что в пятницу в Сочи с рабочим визитом приедет президент Турции Тайип Эрдоган, пройдут переговоры двух лидеров. "Помимо этого много бесед, много разных рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве у президента в течение дня", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20220726/putin-1805111318.html

сочи

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сочи, владимир путин, дмитрий песков, россия, черное море