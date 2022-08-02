https://ria.ru/20220802/putin-1806650024.html
Путин встретится с главой экологического оператора
Путин встретится с главой экологического оператора - РИА Новости, 02.08.2022
Путин встретится с главой экологического оператора
Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и международный телефонный... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:35
2022-08-02T13:35
2022-08-02T14:03
экономика
владимир путин
политика
денис буцаев
российский экологический оператор
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него будет с докладом гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев... Тема важная, сложная и весьма резонансная... Не исключаем также во второй половине дня телефонного разговора", - сказал он.
https://ria.ru/20220725/putin-1804749352.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, политика, денис буцаев, российский экологический оператор
13:35 02.08.2022 (обновлено: 14:03 02.08.2022)
Путин встретится с главой экологического оператора
Президент Путин встретится с главой экологического оператора Буцаевым