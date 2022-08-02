https://ria.ru/20220802/putin-1806650024.html

Путин встретится с главой экологического оператора

Путин встретится с главой экологического оператора - РИА Новости, 02.08.2022

Путин встретится с главой экологического оператора

Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и международный телефонный... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:35

2022-08-02T13:35

2022-08-02T14:03

экономика

владимир путин

политика

денис буцаев

российский экологический оператор

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него будет с докладом гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев... Тема важная, сложная и весьма резонансная... Не исключаем также во второй половине дня телефонного разговора", - сказал он.

https://ria.ru/20220725/putin-1804749352.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, политика, денис буцаев, российский экологический оператор