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В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806778941.html
В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ
В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2022
В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ
Из-за артиллерийских обстрелов украинских войск и последующих пожаров в поселке Торское в Донецкой Народной республике сгорело 400 из 1100 гектаров озимой... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:30
2022-08-02T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
пшеница
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ТОРСКОЕ, (ДНР), 2 авг — РИА Новости. Из-за артиллерийских обстрелов украинских войск и последующих пожаров в поселке Торское в Донецкой Народной республике сгорело 400 из 1100 гектаров озимой пшеницы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета населенного пункта Василий Седов.По его словам, украинская артиллерия находится в 8-10 километрах от принадлежащих селу полей."Это обстрелы украинской армии, это целенаправленные обстрелы, поджигание полей. С села Закотное прилетает сюда, они же видят, куда стреляют, поля же прекрасно видно", — сказал собеседник агентства.Седов также сообщил, что после того как союзные силы освободили село, местные жители решили организовать в нем коллективное хозяйство.Он утверждает, что такую идею предложил один из российских генералов. "Все согласились на второй вариант (коллективное хозяйство. — Прим. ред.), — отметил чиновник.Седов заявил, что на общем собрании выбрали председателя, главного бухгалтера, также выбрали директора Рыбхоза.По его словам, представители Вооруженных сил России помогали колхозу, предоставили генераторы для свиноферм, передали горючее для техники, предоставили саперов для разминирования полей.Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806632188.html
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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Кадры сгоревшей пшеницы из-за обстрелов ВСУ в поселке Торское
400 из 1100 гектаров озимой пшеницы сгорело в поселке Торское (ДНР) из-за украинских обстрелов, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности главы селения.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, пшеница
19:30 02.08.2022 (обновлено: 21:45 02.08.2022)
 
В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов ВСУ

В поселке Торское в ДНР сгорело 400 гектаров пшеницы из-за обстрелов со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ТОРСКОЕ, (ДНР), 2 авг — РИА Новости. Из-за артиллерийских обстрелов украинских войск и последующих пожаров в поселке Торское в Донецкой Народной республике сгорело 400 из 1100 гектаров озимой пшеницы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности председателя сельского совета населенного пункта Василий Седов.

"Мы тушили эти пожары… Председатель за рулем на тракторе, я на бочке со шлангом, отсекаем пожар этот, и потом еще трактор следом делает пахотную полосу. Что смогли, то спасали", — объяснил он.

По его словам, украинская артиллерия находится в 8-10 километрах от принадлежащих селу полей.
"Это обстрелы украинской армии, это целенаправленные обстрелы, поджигание полей. С села Закотное прилетает сюда, они же видят, куда стреляют, поля же прекрасно видно", — сказал собеседник агентства.
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Седов также сообщил, что после того как союзные силы освободили село, местные жители решили организовать в нем коллективное хозяйство.
Он утверждает, что такую идею предложил один из российских генералов. "Все согласились на второй вариант (коллективное хозяйство. — Прим. ред.), — отметил чиновник.
Седов заявил, что на общем собрании выбрали председателя, главного бухгалтера, также выбрали директора Рыбхоза.
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По его словам, представители Вооруженных сил России помогали колхозу, предоставили генераторы для свиноферм, передали горючее для техники, предоставили саперов для разминирования полей.

"К уборочной готовились, генерал нам дал солярку на уборочную компанию, дал масло, бензин, опять же дал саперов, чтобы разминировать поля, которые засеяны пшеницей. В этом плане нам очень сильно помог", — заключил он.

Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбассПшеница
 
 
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