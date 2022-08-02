https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806632188.html
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области
Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:52
2022-08-02T12:52
2022-08-02T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
запорожская область
украина
россия
оон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_32cd0aec5fed72e4cbbbccff7329c42b.jpg
ПОЛОГСКИЙ РАЙОН (Запорожская область), 2 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с пшеницей, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив соответствующее видео.На кадрах видны выжженные пшеничные поля, а вдалеке столб дыма от "прилета"."ВСУ опять поля жжет. Не дают собирать урожай пшеницы", - говорит на видео житель Пологского района.Об аналогичном случае поджога сельскохозяйственных полей фермеры Запорожской области сообщали РИА Новости 21 июля.Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220729/zerno-1805832392.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494926799ea8d6feff6c98426d73404d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, запорожская область, украина, россия, оон, вооруженные силы украины
12:52 02.08.2022 (обновлено: 14:43 02.08.2022)
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области
Украинские военные подожгли поля с пшеницей из РСЗО в Запорожской области