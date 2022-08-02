Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/pshenitsa-1806632188.html
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области
Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:52
2022-08-02T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
запорожская область
украина
россия
оон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_32cd0aec5fed72e4cbbbccff7329c42b.jpg
ПОЛОГСКИЙ РАЙОН (Запорожская область), 2 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с пшеницей, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив соответствующее видео.На кадрах видны выжженные пшеничные поля, а вдалеке столб дыма от "прилета"."ВСУ опять поля жжет. Не дают собирать урожай пшеницы", - говорит на видео житель Пологского района.Об аналогичном случае поджога сельскохозяйственных полей фермеры Запорожской области сообщали РИА Новости 21 июля.Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220729/zerno-1805832392.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494926799ea8d6feff6c98426d73404d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, запорожская область, украина, россия, оон, вооруженные силы украины
12:52 02.08.2022 (обновлено: 14:43 02.08.2022)
 
ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

Украинские военные подожгли поля с пшеницей из РСЗО в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборочной кампании
Комбайны во время уборочной кампании - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Комбайны во время уборочной кампании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОЛОГСКИЙ РАЙОН (Запорожская область), 2 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с пшеницей, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив соответствующее видео.
На кадрах видны выжженные пшеничные поля, а вдалеке столб дыма от "прилета".
"ВСУ опять поля жжет. Не дают собирать урожай пшеницы", - говорит на видео житель Пологского района.
Об аналогичном случае поджога сельскохозяйственных полей фермеры Запорожской области сообщали РИА Новости 21 июля.
Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:56Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьЗапорожская областьУкраинаРоссияООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала