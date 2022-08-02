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ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2022

ВСУ снова подожгли поля с пшеницей в Запорожской области

Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:52

2022-08-02T12:52

2022-08-02T14:43

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ПОЛОГСКИЙ РАЙОН (Запорожская область), 2 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пологовский район Запорожской области, в результате чего загорелись поля с пшеницей, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив соответствующее видео.На кадрах видны выжженные пшеничные поля, а вдалеке столб дыма от "прилета"."ВСУ опять поля жжет. Не дают собирать урожай пшеницы", - говорит на видео житель Пологского района.Об аналогичном случае поджога сельскохозяйственных полей фермеры Запорожской области сообщали РИА Новости 21 июля.Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создавали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что долго не позволяло начать вывозить зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220729/zerno-1805832392.html

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