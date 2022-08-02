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Украину не ждет ничего хорошего из-за характера Байдена, заявил Болтон

Украину не ждет ничего хорошего из-за характера Байдена, заявил Болтон - РИА Новости, 02.08.2022

Украину не ждет ничего хорошего из-за характера Байдена, заявил Болтон

Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации, написал в статье для издания 19FortyFive... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T03:34

2022-08-02T03:34

2022-08-02T10:37

в мире

нэнси пелоси

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сша

украина

джон болтон

джо байден

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации, написал в статье для издания 19FortyFive бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.По его мнению, американский лидер неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Китаем и Россией, чем подорвал авторитет Соединенных Штатов и лишь навлек новые угрозы и вызовы.Экс-советник Трампа считает, что Москва и Пекин извлекают "опасные уроки" из действий Байдена.Болтон добавил, что у Белого дома есть склонность уступать под давлением. Так, он привел в пример вопросы обмена заключенными с Москвой, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Это, по его словам, "обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220718/ssha-1803334575.html

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в мире, нэнси пелоси, владимир путин, россия, сша, украина, джон болтон, джо байден, дональд трамп, китай