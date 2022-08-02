03:34 02.08.2022 (обновлено: 10:37 02.08.2022)
Украину не ждет ничего хорошего из-за характера Байдена, заявил Болтон
Болтон: нерешительность Байдена сулит проблемы Украине с учетом колебаний ФРГ и Франции
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы Киеву во время российской спецоперации, написал в статье для издания 19FortyFive бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность", — отметил Болтон.
"Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна", — говорится в публикации.
Болтон добавил, что у Белого дома есть склонность уступать под давлением. Так, он привел в пример вопросы обмена заключенными с Москвой, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Это, по его словам, "обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.