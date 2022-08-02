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Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире

Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире - РИА Новости, 02.08.2022

Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире

Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:28

2022-08-02T20:28

2022-08-02T20:28

россия

тайвань

визит пелоси на тайвань

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

вашингтон (штат)

чжан цзюнь

конгресс сша

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань."Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", -говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

россия

тайвань

вашингтон (штат)

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, тайвань, визит пелоси на тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (штат), чжан цзюнь, конгресс сша, китай, оон