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Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире - РИА Новости, 02.08.2022
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Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире
Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире - РИА Новости, 02.08.2022
Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире
Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:28
2022-08-02T20:28
россия
тайвань
визит пелоси на тайвань
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
вашингтон (штат)
чжан цзюнь
конгресс сша
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань."Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", -говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
россия
тайвань
вашингтон (штат)
китай
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россия, тайвань, визит пелоси на тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (штат), чжан цзюнь, конгресс сша, китай, оон
20:28 02.08.2022
 
Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире

МИД: Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", -говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
1 августа, 13:20
США перезагружают "тлеющие" конфликты по всему миру, заявили в Госдуме
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:30
Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира
 
РоссияТайваньВизит Пелоси на ТайваньМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВашингтон (штат)Чжан ЦзюньКонгресс СШАКитайООН
 
 
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