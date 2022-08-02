Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в мире
МИД: Россия призвала США отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон отказаться от действий, подрывающих стабильность в регионе и мире, заявили в МИД РФ в связи с визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии", -говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".