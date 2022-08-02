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За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии - РИА Новости, 02.08.2022
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За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии
За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии - РИА Новости, 02.08.2022
За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии
За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:46
2022-08-02T10:10
в мире
косово
сша
евросоюз
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."(За провокациями в Косово стоит) Приштина, разумеется, но главное, конечно, за Приштиной стоят Вашингтон и стоит Евросоюз, который... вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва", - заявил посол в эфире "Соловьев.LIVE".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, косово, сша, евросоюз
09:46 02.08.2022 (обновлено: 10:10 02.08.2022)
 
За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: за действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"(За провокациями в Косово стоит) Приштина, разумеется, но главное, конечно, за Приштиной стоят Вашингтон и стоит Евросоюз, который... вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва", - заявил посол в эфире "Соловьев.LIVE".
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
08:00
Косово — точка разрушения Европы
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
 
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