https://ria.ru/20220802/prishtina-1806577458.html

За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии

За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии - РИА Новости, 02.08.2022

За действиями Приштины стоят Вашингтон и ЕС, считает посол России в Сербии

За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:46

2022-08-02T09:46

2022-08-02T10:10

в мире

косово

сша

евросоюз

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За действиями Приштины стоят Вашингтон и Евросоюз, которым выгоден тлеющий конфликт на Балканах, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."(За провокациями в Косово стоит) Приштина, разумеется, но главное, конечно, за Приштиной стоят Вашингтон и стоит Евросоюз, который... вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва", - заявил посол в эфире "Соловьев.LIVE".Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, сша, евросоюз