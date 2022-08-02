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Создателя проекта "Омбудсмен полиции" приговорили к пяти годам колонии

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 02.08.2022

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" приговорили к пяти годам колонии

Люблинский суд Москвы во вторник приговорил к 5 годам колонии общего режима создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:14

2022-08-02T22:14

2022-08-02T22:14

происшествия

россия

москва

владимир воронцов (омбудсмен полиции)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник приговорил к 5 годам колонии общего режима создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве, изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности… назначить Воронцову наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение Татьяна Калинина. Суд также запретил Воронцову заниматься администрированием страниц в интернете на срок 10 лет и лишил его звания майора полиции.Как и ожидалось, из-за истечения срока давности Воронцов был освобождён от наказания по статье об оскорблении представителя власти (319 УК). При этом формально за это преступление Воронцову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.Гражданский иск потерпевшего Расима Курбанова был удовлетворен частично - Воронцова обязали выплатить тому 300 тысяч рублей из ранее требуемых 4 миллионов.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Воронцова к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов в интернете сроком на 10 лет, а также с лишением звания майора полиции. В окончательном обвинении Воронцову инкриминируется три эпизода по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), по одному эпизоду по пункту "г" части 2 статьи 163 (вымогательство в крупном размере) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).Изначально МВД вменяло Воронцову, прославившемуся изобличительными постами о сотрудниках и работе ведомства, клевету, вымогательство, распространение порнографии и оскорбление представителей власти – всего 14 эпизодов. В ходе суда прокурор отказался от большинства из них.В октябре 2021 года адвокаты Воронцова обратились в Следственный комитет в связи с тем, что на одном из судебных заседаний свидетельница обвинения Ирина Андина, заявлявшая в ходе следствия о вымогательстве со стороны Воронцова, изменила свои показания в ходе судебного допроса.В конце июля Тверской суд Москвы арестовал Андину, а также Евгения Моисеева и Василия Фёдорова по статье УК РФ о заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (предполагает до шести лет лишения свободы). Вышеуказанные лица ранее сняли ролик о том, как они фактически добавили к делу Воронцова новое обвинение, в котором Андина была потерпевшей.Их целью было доказать, что правоохранители согласятся вменить Воронцову любой новый эпизод без проверки изложенных Андиной фактов. Задумка трех сторонников Воронцова удалась - на одном из заседаний по делу "омбудсмена" потерпевшая заявила о полной невиновности подсудимого по своему эпизоду, указав на его фактическую фальсификацию под давлением силовиков. Защита Воронцова заявляла, что не знала о спланированном "финте", позднее прокуратура отказалась от данного обвинения.По мнению следствия, в 2017 году "омбудсмен" потребовал 300 тысяч рублей у сотрудника полиции, угрожая опубликовать его интимные фотографии. Получив вместо запрошенной суммы лишь 30 тысяч, Воронцов, считает обвинение, разместил непристойные снимки в сети.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признает, называя уголовное преследование "расправой за его деятельность". Воронцов позиционирует свой проект "омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД.

https://ria.ru/20220729/delo-1805994136.html

https://ria.ru/20200721/1574652580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, владимир воронцов (омбудсмен полиции)