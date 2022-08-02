10:25 02.08.2022 (обновлено: 10:51 02.08.2022)
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ
Глава Омской области Бурков поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го учебного центра ВДВ, сообщает облправительство.
Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет. Он обеспечивает профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Военнослужащие в том числе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донбасской народных республик.
"ВДВ – особенный род войск в нашей российской армии. Изначально он был создан для выполнения самых сложных задач. Десантники всегда находятся на передовых рубежах. И сегодня проявляют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Десант закаляет характер, учит умению нести ответственность за принятые решения, ценить товарищество и проявлять взаимовыручку", - сказал Бурков, поздравляя десантников с праздником.
Глава региона, официальные лица, офицеры и ветераны возложили цветы и гирлянду к памятнику легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Именем Героя Советского Союза также названа центральная улица поселке Светлый.
На торжества и праздничную программу в городском микрорайоне, где базируется 242-й Учебный центр ВДВ, во вторник собрались сотни омичей. Посетителям представили боевую технику, состоящую на вооружении воздушно-десантных войск, на стадионе организованы показательные выступления десантников. Для воинов и гостей подготовлен праздничный концерт творческих коллективов Омска.
Подарком десантникам и жителям поселка Светлый в день ВДВ стало появление в небе знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Пилоты многоцелевых истребителей МиГ-29 в цветах триколора показали свое мастерство, высокую маневренность и красоту полета составом из шести самолетов.