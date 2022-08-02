Рейтинг@Mail.ru
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20220802/prazdnik-1806585278.html
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ - РИА Новости, 02.08.2022
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ
Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:25
2022-08-02T10:51
василий маргелов
омск
светлый
украина
воздушно-десантные войска россии
миг-29
общество
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735563256_0:199:3107:1947_1920x0_80_0_0_aacb32e9a29d07a887105b2e1adb2d1f.jpg
ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го учебного центра ВДВ, сообщает облправительство.Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет. Он обеспечивает профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Военнослужащие в том числе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донбасской народных республик."ВДВ – особенный род войск в нашей российской армии. Изначально он был создан для выполнения самых сложных задач. Десантники всегда находятся на передовых рубежах. И сегодня проявляют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Десант закаляет характер, учит умению нести ответственность за принятые решения, ценить товарищество и проявлять взаимовыручку", - сказал Бурков, поздравляя десантников с праздником.Глава региона, официальные лица, офицеры и ветераны возложили цветы и гирлянду к памятнику легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Именем Героя Советского Союза также названа центральная улица поселке Светлый.На торжества и праздничную программу в городском микрорайоне, где базируется 242-й Учебный центр ВДВ, во вторник собрались сотни омичей. Посетителям представили боевую технику, состоящую на вооружении воздушно-десантных войск, на стадионе организованы показательные выступления десантников. Для воинов и гостей подготовлен праздничный концерт творческих коллективов Омска.Подарком десантникам и жителям поселка Светлый в день ВДВ стало появление в небе знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Пилоты многоцелевых истребителей МиГ-29 в цветах триколора показали свое мастерство, высокую маневренность и красоту полета составом из шести самолетов.
https://ria.ru/20220801/moskva-1806451614.html
https://ria.ru/20220802/vdv-1806420359.html
омск
светлый
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735563256_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_c4cedf7333bc2bfc6e39c4e483f00edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий маргелов, омск, светлый, украина, воздушно-десантные войска россии, миг-29, общество
10:25 02.08.2022 (обновлено: 10:51 02.08.2022)
 
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ

Глава Омской области Бурков поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го учебного центра ВДВ, сообщает облправительство.
Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет. Он обеспечивает профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Военнослужащие в том числе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донбасской народных республик.
Празднование дня ВДВ - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 15:47
В Москве ограничат движение транспорта в центре из-за празднования Дня ВДВ
"ВДВ – особенный род войск в нашей российской армии. Изначально он был создан для выполнения самых сложных задач. Десантники всегда находятся на передовых рубежах. И сегодня проявляют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Десант закаляет характер, учит умению нести ответственность за принятые решения, ценить товарищество и проявлять взаимовыручку", - сказал Бурков, поздравляя десантников с праздником.
Глава региона, официальные лица, офицеры и ветераны возложили цветы и гирлянду к памятнику легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Именем Героя Советского Союза также названа центральная улица поселке Светлый.
На торжества и праздничную программу в городском микрорайоне, где базируется 242-й Учебный центр ВДВ, во вторник собрались сотни омичей. Посетителям представили боевую технику, состоящую на вооружении воздушно-десантных войск, на стадионе организованы показательные выступления десантников. Для воинов и гостей подготовлен праздничный концерт творческих коллективов Омска.
Подарком десантникам и жителям поселка Светлый в день ВДВ стало появление в небе знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Пилоты многоцелевых истребителей МиГ-29 в цветах триколора показали свое мастерство, высокую маневренность и красоту полета составом из шести самолетов.
Торжественный парад военнослужащих Воздушно-десантных войск по Красной площади во время праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
00:49
День Воздушно-десантных войск в России
 
Омская областьВасилий МаргеловОмскСветлыйУкраинаВоздушно-десантные войска РоссииМиГ-29Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала