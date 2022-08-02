https://ria.ru/20220802/prazdnik-1806585278.html

Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ

Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ - РИА Новости, 02.08.2022

Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ

Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:25

2022-08-02T10:25

2022-08-02T10:51

василий маргелов

омск

светлый

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воздушно-десантные войска россии

миг-29

общество

омская область

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ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков с членами правительства и мэром Омска поздравили с 92-й годовщиной создания "крылатой пехоты" личный состав 242-го учебного центра ВДВ, сообщает облправительство.Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет. Он обеспечивает профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Военнослужащие в том числе выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донбасской народных республик."ВДВ – особенный род войск в нашей российской армии. Изначально он был создан для выполнения самых сложных задач. Десантники всегда находятся на передовых рубежах. И сегодня проявляют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Десант закаляет характер, учит умению нести ответственность за принятые решения, ценить товарищество и проявлять взаимовыручку", - сказал Бурков, поздравляя десантников с праздником.Глава региона, официальные лица, офицеры и ветераны возложили цветы и гирлянду к памятнику легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Именем Героя Советского Союза также названа центральная улица поселке Светлый.На торжества и праздничную программу в городском микрорайоне, где базируется 242-й Учебный центр ВДВ, во вторник собрались сотни омичей. Посетителям представили боевую технику, состоящую на вооружении воздушно-десантных войск, на стадионе организованы показательные выступления десантников. Для воинов и гостей подготовлен праздничный концерт творческих коллективов Омска.Подарком десантникам и жителям поселка Светлый в день ВДВ стало появление в небе знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Пилоты многоцелевых истребителей МиГ-29 в цветах триколора показали свое мастерство, высокую маневренность и красоту полета составом из шести самолетов.

https://ria.ru/20220801/moskva-1806451614.html

https://ria.ru/20220802/vdv-1806420359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий маргелов, омск, светлый, украина, воздушно-десантные войска россии, миг-29, общество