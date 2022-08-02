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При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал - РИА Новости, 02.08.2022
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При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал
При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал - РИА Новости, 02.08.2022
При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал
При пожаре на рыболовном траулере, который строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:30
2022-08-02T13:30
происшествия
охотское море
адмиралтейские верфи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. При пожаре на рыболовном траулере, который строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Во вторник здесь загорелся один из строящихся рыболовных траулеров. На кадрах, опубликованных в местных социальных сетях, видны клубы дыма с траулера "Механик Маслак". Пожар тушат, площадь уточняется."Пострадавших нет. Все работники были выведены", - сказала собеседница агентства.Как информирует городское управление МЧС, пожар на траулере тушат 58 человек и 14 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в ведомство во вторник в 11.24 мск.Большой морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" – второй в серии из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на АО "Адмиралтейские верфи" для ООО "РРПК", заложен 8 апреля 2019 года. Контракт на строительство серии больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год.Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.Длина траулера - 108,2 метра, ширина – 21 метр, осадка - 8,35 метра, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж - 139 человек.
https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pozhar-1806537851.html
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происшествия, охотское море, адмиралтейские верфи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:30 02.08.2022
 
При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал

При пожаре на строящемся в Петербурге рыболовном траулере никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на "Адмиралтейские верфи"
Вид на Адмиралтейские верфи - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на "Адмиралтейские верфи". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. При пожаре на рыболовном траулере, который строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Во вторник здесь загорелся один из строящихся рыболовных траулеров. На кадрах, опубликованных в местных социальных сетях, видны клубы дыма с траулера "Механик Маслак". Пожар тушат, площадь уточняется.
"Пострадавших нет. Все работники были выведены", - сказала собеседница агентства.
Как информирует городское управление МЧС, пожар на траулере тушат 58 человек и 14 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в ведомство во вторник в 11.24 мск.
Большой морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" – второй в серии из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на АО "Адмиралтейские верфи" для ООО "РРПК", заложен 8 апреля 2019 года. Контракт на строительство серии больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год.
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Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.
Длина траулера - 108,2 метра, ширина – 21 метр, осадка - 8,35 метра, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж - 139 человек.
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