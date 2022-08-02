https://ria.ru/20220802/pozhar-1806647489.html

При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал

При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал - РИА Новости, 02.08.2022

При пожаре на строящемся в Петербурге траулере никто не пострадал

При пожаре на рыболовном траулере, который строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:30

2022-08-02T13:30

2022-08-02T13:30

происшествия

охотское море

адмиралтейские верфи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. При пожаре на рыболовном траулере, который строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Во вторник здесь загорелся один из строящихся рыболовных траулеров. На кадрах, опубликованных в местных социальных сетях, видны клубы дыма с траулера "Механик Маслак". Пожар тушат, площадь уточняется."Пострадавших нет. Все работники были выведены", - сказала собеседница агентства.Как информирует городское управление МЧС, пожар на траулере тушат 58 человек и 14 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в ведомство во вторник в 11.24 мск.Большой морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" – второй в серии из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на АО "Адмиралтейские верфи" для ООО "РРПК", заложен 8 апреля 2019 года. Контракт на строительство серии больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год.Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.Длина траулера - 108,2 метра, ширина – 21 метр, осадка - 8,35 метра, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж - 139 человек.

https://ria.ru/20220730/pozhar-1806150970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/pozhar-1806537851.html

охотское море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, охотское море, адмиралтейские верфи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия