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При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка - РИА Новости, 02.08.2022
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При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка
При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка - РИА Новости, 02.08.2022
При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка
Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:51
2022-08-02T06:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.В СУСК по региону журналистам уточнили, что погибший взрослый — это бабушка девочек. Возбуждено дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — добавила Антошкина.По данным главка МЧС по региону, предварительная причина пожара — нарушение монтажа электрооборудования.
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россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия, алтайский край
06:51 02.08.2022
 
При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка

При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка, еще одна женщина пострадала

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о произошедшем пожаре в частном доме в селе Озерки Тальменского района. В ходе тушения обнаружены тела трех граждан, среди них двое девочек — четырех и семи лет. Также телесные повреждения получила мать детей. На месте происшествия работает прокурор Тальменского района Елена Алтухова. По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего", — сообщила Антошкина.
В СУСК по региону журналистам уточнили, что погибший взрослый — это бабушка девочек. Возбуждено дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — добавила Антошкина.
По данным главка МЧС по региону, предварительная причина пожара — нарушение монтажа электрооборудования.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияАлтайский край
 
 
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