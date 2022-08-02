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При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка

При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка - РИА Новости, 02.08.2022

При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка

Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:51

2022-08-02T06:51

2022-08-02T06:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.В СУСК по региону журналистам уточнили, что погибший взрослый — это бабушка девочек. Возбуждено дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — добавила Антошкина.По данным главка МЧС по региону, предварительная причина пожара — нарушение монтажа электрооборудования.

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алтайский край

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия, алтайский край