При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка
При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка, еще одна женщина пострадала
Пожарный. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Две девочки и их бабушка погибли при пожаре в Алтайском крае, мама детей пострадала, но выжила, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о произошедшем пожаре в частном доме в селе Озерки Тальменского района. В ходе тушения обнаружены тела трех граждан, среди них двое девочек — четырех и семи лет. Также телесные повреждения получила мать детей. На месте происшествия работает прокурор Тальменского района Елена Алтухова. По поручению прокурора региона Антона Германа прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего", — сообщила Антошкина.
В СУСК по региону журналистам уточнили, что погибший взрослый — это бабушка девочек. Возбуждено дело по части три статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — добавила Антошкина.
По данным главка МЧС по региону, предварительная причина пожара — нарушение монтажа электрооборудования.