https://ria.ru/20220802/polsha-1806577275.html

Большинство поляков ждут от властей доплат на покупку угля, показал опрос

Большинство поляков ждут от властей доплат на покупку угля, показал опрос - РИА Новости, 02.08.2022

Большинство поляков ждут от властей доплат на покупку угля, показал опрос

Более 72% жителей Польши ждут от властей республики введения доплат на приобретение угля и других видов топлива, свидетельствуют данные опубликованного во... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:45

2022-08-02T09:45

2022-08-02T09:46

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ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Более 72% жителей Польши ждут от властей республики введения доплат на приобретение угля и других видов топлива, свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса компании United Surveys для издания Dziennik Gazetа Prawnа.Исследователи спросили поляков, считают ли они необходимым введение доплат не только на покупку угля, но и других видов топлива, использующихся для обогрева домов, в том числе угля и мазута.45,9% опрошенных ответили "решительно да" на этот вопрос, еще 26,4% выбрали ответ "скорее да". Противоположного мнения придерживается 21% участников исследования.Инициатива выделения 3 тысяч злотых (около 650 долларов) на приобретение угля в отопительный сезон сейчас рассматривается в польском парламенте.Опрос проводился с 29 по 31 июля. В нем приняли участие 1000 человек.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220722/protest-1804366403.html

https://ria.ru/20220627/toplivo-1798446631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия