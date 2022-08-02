https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира

Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира - РИА Новости, 02.08.2022

Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем китайским предупреждениям. На острове она встретится с депутатами и президентом... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:30

2022-08-02T18:30

2022-08-02T21:06

в мире

си цзиньпин

джо байден

рональд рейган

китай

сша

тайвань

российская академия наук

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем китайским предупреждениям. На острове она встретится с депутатами и президентом частично признанной республики. Одна из главных тем переговоров — нарушения прав человека в Китае. Затем политик направится в Южную Корею и Японию. Чем обернется провокационное турне — в материале РИА Новости.Полет валькирииДля Пекина все однозначно: приезд высокопоставленной американки к сепаратистам равноценен покушению на территориальную целостность страны. В МИД КНР заявили, что в ответ на визит Пелоси "примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета". Ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе.Местные СМИ сообщили, что во вторник вечером армия КНР начнет серию военных операций около Тайваня, в том числе стрельбу на дальние дистанции и пуски ракет с неядерной боевой частью. Кроме того, было объявлено о масштабных военных учениях с боевой стрельбой в шести регионах вокруг острова с 4 по 7 августа.Демократка Пелоси стала вторым в истории спикером палаты представителей, посетившим Тайвань: в 1997-м там побывал республиканец Ньют Гингрич, который пообещал островитянам современное американское вооружение.Четверть века назад Китай был еще слишком слаб, чтобы ввязываться в открытый конфликт с США, поэтому Пекин ограничился нотой протеста. Сейчас все иначе: КНР — это одна из сильнейших экономических и военных мировых держав.Из-за Пелоси китайцы вывели в море авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун", американцы отправили в регион "Рональда Рейгана". В воздух подняли десятки истребителей, НОАК стянула к Тайваньскому проливу бронетехнику и ракетные установки. Перед этим глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что он может "обжечься при игре с огнем".Надо сказать, визиту Пелоси и на Тайване рады не все. Вечером 2 августа у здания Ассоциации США в Тайбэе собрались протестующие. Спикера назвали "безобразной американкой", потребовали не лететь к ним. Кроме того, митингующие обвиняли власти острова в обслуживании интересов Вашингтона.Бумажный тигрПримечательно, что американцы до последнего отказывались подтверждать визит Пелоси. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон против любых попыток подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Но, по его мнению, поездка спикера ни к чему подобному не приведет.Конгрессмены Майкл Маккол и Анна Эшу проговорились, что Пелоси предлагала им лететь вместе с ней. Однако они отказались. Спикер по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что политик вправе самостоятельно принять решение о визите. И подчеркнул: "Никому не удастся запугать американцев".Как пишет The Guardian, США оказались в сложном положении. С одной стороны, им нужно выразить поддержку Тайбэю на фоне заявлений из КНР о том, что Вашингтон — "трусливый бумажный тигр". С другой — американцам незачем ругаться с Пекином, поэтому надо показать приверженность принципу "одного Китая". По данным The Washington Post, в Белом доме были глубоко обеспокоены поведением Пелоси, но не смогли ее остановить. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан даже послал к конгрессвумен помощников, которые пытались отговорить ее от посещения острова.Примечательно, что весной Пелоси уже собиралась лететь на Тайвань, и тогда американские власти ее поддерживали. Однако в последний момент она заразилась коронавирусом, визит отменили.Передел мираСША сильно рискуют, отправляя Пелоси на Тайвань, считает руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов. По его словам, никакой выгоды от этого не будет, а вот ущерб для репутации и экономики очень вероятен."Возможно, таким образом Пелоси хотела продемонстрировать американцам силу Демократической партии, чей лидер Джо Байден сейчас не в лучшей форме. В процессе выяснилось, что Китай уже не тот, что был 1997-м, когда остров посетил Гингрич. Десять лет назад власти Китая в переговорах с Вашингтоном отстояли право на особое мнение, которое не соответствует американской позиции, а сегодня заявляют, что готовы предпринимать активные действия для защиты своих интересов", — подчеркнул Виноградов.Когда американские власти поняли, что случилось, отступать было поздно — это привело бы к еще большим потерям в репутации. Скорее всего, на данном этапе стороны конфликта ограничатся демонстрацией силы и не перейдут к боевым действиям, но затем Пекин и Вашингтон приступят к экономическому размежеванию.Даже если американцы признают поездку Пелоси ошибочной, преподнесут это так, что провокатором окажется Китай, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов. "Пекин заставляют выбрать между тем, чтобы среагировать жестко, и тем самым стать агрессором, и тем, чтобы отреагировать мягко, и получить обвинения в слабости. А американцы выставят себя миротворцами", — полагает эксперт.США прекрасно понимают, что Китай переполнен антиамериканской риторикой, и разрыва отношений не избежать, поэтому в Вашингтоне решили возглавить процесс, добавляет Маслов. Визит Пелоси на Тайвань положит начало экономическому переделу мира."Пекин примется выстраивать собственную полосу безопасности с участием России, и Москве это на руку, потому что для нас китайцы — приоритетные партнеры. А вот для мира в целом это будет означать обрушение финансовой и логистической системы", — подчеркнул аналитик.Вашингтон рассчитывает, что китайцы в конце концов откажутся от построения собственной экономической мировой системы и вернутся в привычную для всех — американскую. Китай же полагается на поддержку тех стран, куда инвестировал на протяжении последних десятилетий. Хуже всего придется Тайваню, который взял на себя роль форпоста США, чтобы обособиться от Пекина, но вместо независимости угодит в полную изоляцию.

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

https://ria.ru/20220728/nato-1805393289.html

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