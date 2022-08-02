https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:08
2022-08-02T17:08
2022-08-02T17:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
свалки
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152123/46/1521234610_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_2d54130d2b731a1d34603a418dd1010e.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии."В последнее время мы наблюдаем положительную динамику в работе по ликвидации незаконных свалок. С начала года в регионе выявлено 524 свалки, преимущественно, строительных отходов, ликвидировано 476, по остальным идет соответствующая работа. Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора", - приводят в Telegram-канале министерства слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
https://ria.ru/20220802/shkoly-1806624530.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152123/46/1521234610_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_25916708a6ac24744761d39b54337720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), свалки, мусор