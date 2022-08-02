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Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:08
2022-08-02T17:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
свалки
мусор
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии."В последнее время мы наблюдаем положительную динамику в работе по ликвидации незаконных свалок. С начала года в регионе выявлено 524 свалки, преимущественно, строительных отходов, ликвидировано 476, по остальным идет соответствующая работа. Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора", - приводят в Telegram-канале министерства слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), свалки, мусор
17:08 02.08.2022
 

Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСвалка в лесу
Свалка в лесу - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии.
"В последнее время мы наблюдаем положительную динамику в работе по ликвидации незаконных свалок. С начала года в регионе выявлено 524 свалки, преимущественно, строительных отходов, ликвидировано 476, по остальным идет соответствующая работа. Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора", - приводят в Telegram-канале министерства слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СвалкиМусор
 
 
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