https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html

Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022

Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:08

2022-08-02T17:08

2022-08-02T17:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

свалки

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152123/46/1521234610_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_2d54130d2b731a1d34603a418dd1010e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Московской области с начала года ликвидировано 476 незаконных свалок, зафиксировано 524, сообщили в региональном минэкологии."В последнее время мы наблюдаем положительную динамику в работе по ликвидации незаконных свалок. С начала года в регионе выявлено 524 свалки, преимущественно, строительных отходов, ликвидировано 476, по остальным идет соответствующая работа. Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора", - приводят в Telegram-канале министерства слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

https://ria.ru/20220802/shkoly-1806624530.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), свалки, мусор