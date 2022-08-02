https://ria.ru/20220802/plen-1806776911.html
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 02.08.2022
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен
Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:21
2022-08-02T19:21
2022-08-02T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР."Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, донецк (днр)
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен
Народная милиция ДНР: в поселке Пески под Донецком пятеро военных ВСУ сдались в плен