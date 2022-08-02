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Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/plen-1806776911.html
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 02.08.2022
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен
Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:21
2022-08-02T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР."Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, донецк (днр)
19:21 02.08.2022
 
Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен

Народная милиция ДНР: в поселке Пески под Донецком пятеро военных ВСУ сдались в плен

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР.
"Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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