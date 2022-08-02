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Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен

Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 02.08.2022

Под Донецком пятеро украинских военных сдались в плен

Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:21

2022-08-02T19:21

2022-08-02T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пять украинских военных сдались в плен Народной милиции Донецкой Народной Республики в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщает управление НМ ДНР."Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, донецк (днр)