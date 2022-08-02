https://ria.ru/20220802/peterburg-1806791101.html

Петербург поможет Мариуполю в восстановлении трамвайного движения

Петербург поможет Мариуполю в восстановлении трамвайного движения - РИА Новости, 02.08.2022

Петербург поможет Мариуполю в восстановлении трамвайного движения

Сто автобусов из Санкт-Петербурга к октябрю будут работать на улицах Мариуполя в рамках работы по восстановлению движения общественного транспорта, сообщает... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:37

2022-08-02T20:37

2022-08-02T20:37

мариуполь

санкт-петербург

донбасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Сто автобусов из Санкт-Петербурга к октябрю будут работать на улицах Мариуполя в рамках работы по восстановлению движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.Правительство Петербурга и администрация Мариуполя во вторник провели первое совместное заседание в режиме видео-конференц-связи."Северная столица передаст своему городу-побратиму в общей сложности 100 автобусов. Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" с начала июня уже отправил в Мариуполь 34 машины. Оставшиеся планируется передать до конца сентября", - говорится в сообщении.Также в Мариуполе с помощью петербургских специалистов будет восстановлено движение трамваев. Запуск первого маршрута запланирован на 2023 год.Как отметил Беглов, Петербург продолжит оказывать Мариуполю и гуманитарную помощь. С начала специальной военной операции на Донбасс уже отправлена 51 тонна гуманитарных грузов из Северной столицы. "Один из самых важных вопросов, которые мы рассматривали, – это оказание гуманитарной помощи. Сейчас в Мариуполь приезжают наши врачи, проводят консультации, операции, лечат детей и взрослых", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко поблагодарил жителей Петербурга за помощь. "Мы готовы трудиться, не покладая рук. Наше сотрудничество обязательно будет успешным. Огромное спасибо за понимание, поддержку и ваш неподдельный интерес к судьбе и истории нашего города", - сказал он.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

https://ria.ru/20220801/mariupol-1806328213.html

https://ria.ru/20220801/remont-1806441663.html

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донбасс

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мариуполь, санкт-петербург, донбасс