https://ria.ru/20220802/peregovory-1806661023.html

МИД призвал США определиться по теме диалога о стратегической стабильности

МИД призвал США определиться по теме диалога о стратегической стабильности - РИА Новости, 02.08.2022

МИД призвал США определиться по теме диалога о стратегической стабильности

США должны сами определиться, готовы ли они реально к диалогу, пока российская сторона видит только метания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:59

2022-08-02T13:59

2022-08-02T13:59

сша

россия

договор снв-3

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США должны сами определиться, готовы ли они реально к диалогу, пока российская сторона видит только метания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение президента США Джо Байдена о готовности американской делегации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ."Хочется задать вопрос: а самоизоляция США от России завершилась? Но это так, лёгкий сарказм", - пошутила Захарова на брифинге.По ее словам, "США должны теперь сами определиться, готовы ли они реально к диалогу по стратегической стабильности на основе равноправия, взаимного уважения, учета национальных интересов"."Пока что мы видим только вашингтонские метания. Администрация США долго пыталась от нас самоизолироваться, прервав любые контакты. А сейчас вдруг завела разговор о новом соглашении на замену ДСНВ. Мне кажется, надо разобраться: может быть, это опять какой-то предвыборный манёвр в США или какая-то иная конъюнктурная риторика? Но это вопрос не к нам, а к ним", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20220609/stabilnost-1794423595.html

https://ria.ru/20220801/bayden-1806421887.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, договор снв-3, в мире