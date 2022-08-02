https://ria.ru/20220802/peregovory-1806649809.html
Песков: возможные контакты по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США
Песков: возможные контакты по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США - РИА Новости, 02.08.2022
Песков: возможные контакты по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США
Переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:34
2022-08-02T13:34
2022-08-02T14:45
сша
россия
москва
договор снв-3
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учета озабоченностей друг друга и готовности слышать озабоченности друг друга", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, о которых ранее говорил президент США Джо Байден.Песков также отметил, что Россия с самого начала выступала за скорейшее начало переговоров."Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html
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сша, россия, москва, договор снв-3
13:34 02.08.2022 (обновлено: 14:45 02.08.2022)
Песков: возможные контакты по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США
Песков заявил, что возможные переговоры по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США