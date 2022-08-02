https://ria.ru/20220802/pelosi-1806560179.html

Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси

Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси

Военная авиация Китая в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T04:55

2022-08-02T04:55

2022-08-02T04:57

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народно-освободительная армия китая

вооруженные силы сша

конгресс сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Военная авиация Китая в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на Тайвань, если иные формы предостережения не заставят ее покинуть соответствующее воздушное пространство, пишет Global Times со ссылкой на военного эксперта.В свою очередь китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times, что китайские военные самолеты способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня, кроме того, у армии, флота и авиации НОАК гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на фоне эскалации ситуации в регионе 2-6 августа проводит военные учения в Южно-Китайском море и с 1 по 4 августа в акватории Бохайского залива на востоке страны."Если самолет Пелоси войдет в зону проведения наших учений, нам придется принять меры для вытеснения (самолета из соответствующего района. — Прим. ред.), перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения… Если Пелоси продолжит поступать, как хочет, наши военные самолеты могут выпустить снаряды по диагонали перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", — заявил Фу Цяньшао.При этом отставной генерал-лейтенант армии Тайваня Герман Шуай задался вопросом, приземлится ли сопровождающий Пелоси эскорт в аэропорту Тайбэя вместе с ней.Другой тайваньский аналитик Цю И полагает, что, если Пелоси прилетит на Тайвань, то вероятнее всего, сделает это с восточного побережья, так как у западного побережья острова усилено военное присутствие материкового Китая."Ну разве не смешно, что политическая фигура номер три страны номер один в мире прячется, как крыса, и кичится этим", — заявил газете Цю И.Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян полагает, что независимо от того, как именно Пелоси прибудет на Тайвань, подготовленные контрмеры Народно-освободительной армии Китая будут реализованы, и на интенсивность реагирования не повлияет то, что визит будет коротким.По его мнению, в случае визита Пелоси на Тайвань материковый Китай может объявить о контроле над воздушным пространством над всем островом или его частью, "если США сделают один шаг вперед в тайваньском вопросе, то Китай сделает два".При этом он добавил, что Китай не заинтересован в ссоре с 82-летней женщиной и не стремится к конфликту с вооруженными силами США, но, если они будут вмешиваться в основные интересы Китая, Пекин обязательно ответит.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/tayvan-1806539874.html

https://ria.ru/20220801/kitay-1806543352.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html

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в мире, китай, сша, тайвань, народно-освободительная армия китая, вооруженные силы сша, конгресс сша, нэнси пелоси