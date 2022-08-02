https://ria.ru/20220802/pelosi-1806560179.html
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Военная авиация Китая в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T04:55
2022-08-02T04:55
2022-08-02T04:57
в мире
китай
сша
тайвань
народно-освободительная армия китая
вооруженные силы сша
конгресс сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Военная авиация Китая в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на Тайвань, если иные формы предостережения не заставят ее покинуть соответствующее воздушное пространство, пишет Global Times со ссылкой на военного эксперта.В свою очередь китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times, что китайские военные самолеты способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня, кроме того, у армии, флота и авиации НОАК гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на фоне эскалации ситуации в регионе 2-6 августа проводит военные учения в Южно-Китайском море и с 1 по 4 августа в акватории Бохайского залива на востоке страны."Если самолет Пелоси войдет в зону проведения наших учений, нам придется принять меры для вытеснения (самолета из соответствующего района. — Прим. ред.), перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения… Если Пелоси продолжит поступать, как хочет, наши военные самолеты могут выпустить снаряды по диагонали перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", — заявил Фу Цяньшао.При этом отставной генерал-лейтенант армии Тайваня Герман Шуай задался вопросом, приземлится ли сопровождающий Пелоси эскорт в аэропорту Тайбэя вместе с ней.Другой тайваньский аналитик Цю И полагает, что, если Пелоси прилетит на Тайвань, то вероятнее всего, сделает это с восточного побережья, так как у западного побережья острова усилено военное присутствие материкового Китая."Ну разве не смешно, что политическая фигура номер три страны номер один в мире прячется, как крыса, и кичится этим", — заявил газете Цю И.Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян полагает, что независимо от того, как именно Пелоси прибудет на Тайвань, подготовленные контрмеры Народно-освободительной армии Китая будут реализованы, и на интенсивность реагирования не повлияет то, что визит будет коротким.По его мнению, в случае визита Пелоси на Тайвань материковый Китай может объявить о контроле над воздушным пространством над всем островом или его частью, "если США сделают один шаг вперед в тайваньском вопросе, то Китай сделает два".При этом он добавил, что Китай не заинтересован в ссоре с 82-летней женщиной и не стремится к конфликту с вооруженными силами США, но, если они будут вмешиваться в основные интересы Китая, Пекин обязательно ответит.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html
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в мире, китай, сша, тайвань, народно-освободительная армия китая, вооруженные силы сша, конгресс сша, нэнси пелоси
04:55 02.08.2022 (обновлено: 04:57 02.08.2022)
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси для предупреждения
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости.
Военная авиация Китая в качестве предупреждения может выпустить снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в случае ее визита на Тайвань, если иные формы предостережения не заставят ее покинуть соответствующее воздушное пространство, пишет
Global Times со ссылкой на военного эксперта.
"Независимо от того, приедет Пелоси или нет, Китаю
необходимо поддерживать способность регулярно вытеснять врагов из Тайваньского пролива и быть готовым к военным конфликтам, вызванным вмешательством США
и Японии", — заявил газете военный эксперт Сун Чжунпин.
В свою очередь китайский эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times, что китайские военные самолеты способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня
, кроме того, у армии, флота и авиации НОАК
гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на фоне эскалации ситуации в регионе 2-6 августа проводит военные учения в Южно-Китайском море
и с 1 по 4 августа в акватории Бохайского залива на востоке страны.
"Если самолет Пелоси войдет в зону проведения наших учений, нам придется принять меры для вытеснения (самолета из соответствующего района. — Прим. ред.), перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения… Если Пелоси продолжит поступать, как хочет, наши военные самолеты могут выпустить снаряды по диагонали перед самолетом Пелоси в качестве дополнительного предупреждения", — заявил Фу Цяньшао.
При этом отставной генерал-лейтенант армии Тайваня Герман Шуай задался вопросом, приземлится ли сопровождающий Пелоси эскорт в аэропорту Тайбэя
вместе с ней.
"Любая посадка военного самолета США будет серьезным нарушением "красной линии" Китая и приведет к еще большему кризису вдобавок к кризису Пелоси", — сказал он.
Другой тайваньский аналитик Цю И полагает, что, если Пелоси прилетит на Тайвань, то вероятнее всего, сделает это с восточного побережья, так как у западного побережья острова усилено военное присутствие материкового Китая.
"Ну разве не смешно, что политическая фигура номер три страны номер один в мире прячется, как крыса, и кичится этим", — заявил газете Цю И.
Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян полагает, что независимо от того, как именно Пелоси прибудет на Тайвань, подготовленные контрмеры Народно-освободительной армии Китая будут реализованы, и на интенсивность реагирования не повлияет то, что визит будет коротким.
По его мнению, в случае визита Пелоси на Тайвань материковый Китай может объявить о контроле над воздушным пространством над всем островом или его частью, "если США сделают один шаг вперед в тайваньском вопросе, то Китай сделает два".
При этом он добавил, что Китай не заинтересован в ссоре с 82-летней женщиной и не стремится к конфликту с вооруженными силами США
, но, если они будут вмешиваться в основные интересы Китая, Пекин
обязательно ответит.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур
, Японию
, Южную Корею
и Малайзию
, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США
с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР
заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.