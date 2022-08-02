https://ria.ru/20220802/pashinyan-1806708284.html

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 02.08.2022

Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:07

2022-08-02T16:07

2022-08-02T16:14

в мире

россия

владимир путин

армения

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4e9f978bac3b7f4aecd50ec3731ff90b.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220715/dogovorennosti-1802881905.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин, армения, никол пашинян