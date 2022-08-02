https://ria.ru/20220802/pashinyan-1806708284.html
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 02.08.2022
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:07
2022-08-02T16:07
2022-08-02T16:14
в мире
россия
владимир путин
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20220715/dogovorennosti-1802881905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, армения, никол пашинян
16:07 02.08.2022 (обновлено: 16:14 02.08.2022)
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху