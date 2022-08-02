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Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань
Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:15
2022-08-02T18:45
в мире
китай
тайвань
мид кнр
визит пелоси на тайвань
сша
конгресс сша
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая."Китай примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань. Ответственность за все последствия будут нести США и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html
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в мире, китай, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань, сша, конгресс сша
18:15 02.08.2022 (обновлено: 18:45 02.08.2022)
 
Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

МИД КНР: Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет меры для защиты суверенитета

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая.
"Китай примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань. Ответственность за все последствия будут нести США и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
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Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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