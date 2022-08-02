https://ria.ru/20220802/otvet-1806754712.html

Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:15

2022-08-02T18:15

2022-08-02T18:45

в мире

китай

тайвань

мид кнр

визит пелоси на тайвань

сша

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806749982_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_2eff67d86ae4dc33804c9539bbf7c85e.jpg

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая."Китай примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань. Ответственность за все последствия будут нести США и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань, сша, конгресс сша