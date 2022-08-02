https://ria.ru/20220802/otkhody-1806698789.html

Путин назвал создание системы работы с ТБО одной из болевых точек

Путин назвал создание системы работы с ТБО одной из болевых точек - РИА Новости, 02.08.2022

Путин назвал создание системы работы с ТБО одной из болевых точек

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержать изменения в институте... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:39

2022-08-02T15:39

2022-08-02T15:47

экономика

денис буцаев

виктория абрамченко

россия

российский экологический оператор

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его поддержать изменения в институте расширенной ответственности производителя.Путин во вторник провел рабочую встречу с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. В начале встречи глава государства отметил, что вопросы экологии волнуют миллионы россиян."Задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, ‒ организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей. Это и социальные вопросы, и экономические одновременно. Создана целая система мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении" - сказал он.Глава РЭО доложил о текущем положении отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и промежуточных результатах "мусорной" реформы."Если посмотреть на цифры результатов 2021 года, которые мы имеем в настоящий момент, несложно заметить, что обработка, то есть сортировка, значительно в объёмах строительства обгоняет утилизацию. Связано это со следующим: у нас в качестве источника возврата инвестиций в обработке служит тариф граждан, и граждане платят очень исправно. У нас в настоящий момент охват услугой 94 процента, а собираемость ‒ 90. Это 200 миллиардов рублей, которые собирает 181 региональный оператор. А в утилизации источником возврата инвестиций у нас является так называемая расширенная ответственность производителя", - сказал Буцаев.Он пояснил, что экосбор ‒ это не налог, поскольку он не собирается для того, чтобы потом быть распределённым на иные цели. Он может быть использован только для выплат тем участникам рынка, которые занимаются профессионально утилизацией: на капитальное возмещение затрат и на операционное возмещение затрат."Росприроднадзор занимается администрированием в настоящий момент. И против 200 миллиардов, которые мы собираем по тарифу граждан, мы собираем только пять миллиардов в качестве экосбора. К сожалению, это напрямую влияет, естественно, на возможность окупить достаточно дорогие объекты, связанные с утилизацией", - добавил глава РЭО.Он напомнил, что в 2020 году под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко были разработаны изменения в институте расширенной ответственности производителя, которые позволят значительно повысить эффективность указанного инструмента."Мы предложили в этом отношении рынку в настоящий момент отказаться от некоторых элементов, которые позволяют, скажем так, уходить от ответственности не совсем добросовестным участникам… Это система, которая в настоящий момент зарекомендовала себя лучше всех как в мире в целом, так и в тех важных для нас направлениях работы, которыми в настоящий момент занимаемся. Я бы в этом отношении просил у Вас поддержать изменения в расширенной ответственности производителя соответствующим поручением правительству", - сказал Буцаев.РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров быть ответственными за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор. Механизм РОП внедрен в России в 2014 году.

https://ria.ru/20200121/1563673684.html

https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html

https://ria.ru/20220714/otkhody-1802472716.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, денис буцаев, виктория абрамченко, россия, российский экологический оператор, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)