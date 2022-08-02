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Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220802/oteli-1806583504.html
Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России
Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России
России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, им должен стать агрегатор с большой базой объектов,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:35
2022-08-02T11:35
туризм
туризм
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, им должен стать агрегатор с большой базой объектов, доступной и удобной площадкой, заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников."Сейчас все онлайн тревел-агентства, в их числе "Островок", "Суточно.ру", "Яндекс.Путешествия" и другие оперативно развивают свои сервисы, чтобы самостоятельные туристы могли легко воспользоваться ими при выборе мест размещения. На сегодняшний момент лидер еще не определился. Идет борьба за долю, которой владел Booking, а это более 80 процентов рынка", — сказал Кожевников.По словам эксперта, лидером должен стать агрегатор с заложенным бюджетом на маркетинг. Ведь Booking тратил на рекламу в мире около пяти миллиардов долларов в год. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков объяснил, почему туристическое сообщество отказалось от создания с нуля в России аналога Booking. "Государство не должно заниматься бизнесом и делать дополнительную платформу, которая бы конкурировала с компаниями. Лучше поддержать развитие уже существующих агрегаторов выделением субсидий на продвижение, улучшение сервисов в рамках нацпроекта", — пояснил он.
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туризм, россия, опора, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, гостиницы, booking.com
11:35 02.08.2022
 
Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России

Эксперты считают, что полноценный аналог сервису Booking.com в России появится через год

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, им должен стать агрегатор с большой базой объектов, доступной и удобной площадкой, заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.
"Сейчас все онлайн тревел-агентства, в их числе "Островок", "Суточно.ру", "Яндекс.Путешествия" и другие оперативно развивают свои сервисы, чтобы самостоятельные туристы могли легко воспользоваться ими при выборе мест размещения. На сегодняшний момент лидер еще не определился. Идет борьба за долю, которой владел Booking, а это более 80 процентов рынка", — сказал Кожевников.
По словам эксперта, лидером должен стать агрегатор с заложенным бюджетом на маркетинг. Ведь Booking тратил на рекламу в мире около пяти миллиардов долларов в год.

"Этот сервис должен создавать удобные условия для сотрудничества и выгодные комиссии для отельеров. Полагаю, что в ближайшее время, в течение года, мы увидим лидера на рынке", — отметил Кожевников.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков объяснил, почему туристическое сообщество отказалось от создания с нуля в России аналога Booking.
"Государство не должно заниматься бизнесом и делать дополнительную платформу, которая бы конкурировала с компаниями. Лучше поддержать развитие уже существующих агрегаторов выделением субсидий на продвижение, улучшение сервисов в рамках нацпроекта", — пояснил он.
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ТуризмТуризмРоссияОПОРАФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмОтелиГостиницыBooking.com
 
 
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