https://ria.ru/20220802/oteli-1806583504.html

Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России

Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России - РИА Новости, 02.08.2022

Эксперты рассказали, какой сервис может стать аналогом Booking.com в России

России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, им должен стать агрегатор с большой базой объектов,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:35

2022-08-02T11:35

2022-08-02T11:35

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. России нужен год, чтобы определился лидер среди сервисов, способных заместить ушедший из страны Booking, им должен стать агрегатор с большой базой объектов, доступной и удобной площадкой, заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников."Сейчас все онлайн тревел-агентства, в их числе "Островок", "Суточно.ру", "Яндекс.Путешествия" и другие оперативно развивают свои сервисы, чтобы самостоятельные туристы могли легко воспользоваться ими при выборе мест размещения. На сегодняшний момент лидер еще не определился. Идет борьба за долю, которой владел Booking, а это более 80 процентов рынка", — сказал Кожевников.По словам эксперта, лидером должен стать агрегатор с заложенным бюджетом на маркетинг. Ведь Booking тратил на рекламу в мире около пяти миллиардов долларов в год. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков объяснил, почему туристическое сообщество отказалось от создания с нуля в России аналога Booking. "Государство не должно заниматься бизнесом и делать дополнительную платформу, которая бы конкурировала с компаниями. Лучше поддержать развитие уже существующих агрегаторов выделением субсидий на продвижение, улучшение сервисов в рамках нацпроекта", — пояснил он.

https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, опора, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, гостиницы, booking.com