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Отдых на Кубани в межсезонье

Отдых на Кубани в межсезонье - РИА Новости, 02.08.2022

Отдых на Кубани в межсезонье

Курортный сезон на побережье Краснодарского края длится с мая по сентябрь. Но и в другое время сюда стоит приехать: цены ниже, людей меньше, а возможностей для... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:11

2022-08-02T15:11

2022-08-02T15:11

краснодарский край

сочи

тамань (станица)

туризм

маршруты - туризм

отдых

отдых на море

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Курортный сезон на побережье Краснодарского края длится с мая по сентябрь. Но и в другое время сюда стоит приехать: цены ниже, людей меньше, а возможностей для отдыха и интересного досуга — множество. Рассказываем, как провести отпуск на Кубани осенью, зимой или весной.Отдых в Сочи в низкий сезон: с выгодой и без суетыВ межсезонье гостиницы понижают цены, чтобы сохранить заполняемость и окупить расходы на обслуживание зданий и территории. Поэтому, отправляясь в Сочи или на другой крупный курорт в низкий сезон, вы можете остановиться в роскошном отеле с хорошей скидкой.Снижение турпотока ведёт к большему выбору жилья и более приватным условиям отдыха. Можно выбрать номер с видом на море без большой переплаты, у бассейна всегда найдутся свободные лежаки, в ресторанах — свободные столики. Чем меньше постояльцев, тем в отеле тише и спокойнее, тем больше внимания и заботы сотрудники оказывают каждому гостю.Цены снижают не только сами гостиницы, но и туроператоры. Если изучить предложения на путёвки в Сочи в 2022 году, то мы увидим, что при отдыхе не в сезон можно сэкономить 30–60% от "летней" стоимости, а при раннем бронировании предоставляется дополнительная выгода 10–15%.Помимо проживания в дорогом номере за небольшие деньги, у такого отпуска есть и другие преимущества:Весной и осенью в Сочи стоит приятная погода для прогулок. Можно без спешки и толпы осмотреть достопримечательности, насладиться красотой города, набережных и парков.Гастрономические туры по КубаниОткрывать для себя новые вкусы можно в любое время года. Так что, если вы планируете поехать в Краснодарский край в межсезонье, не упустите возможность попробовать местную кухню и продегустировать знаменитые кубанские вина. Можно устроить тур по лучшим винодельням и винным домам, научиться давить виноград в чане, узнать, в чём особенность кубанского борща, оценить все вкусовые оттенки краснодарского чая.Фестивали, праздники и познавательный туризмЖизнь на курортах Краснодарского края кипит не только летом. Культурные мероприятия, выставки и концерты здесь проводятся круглый год. Хотите наполнить отпуск свежими ощущениями и получить новый опыт? Тогда включите в программу вашей поездки посещение музеев, этнографических центров, мастер-классов и фестивалей.Например, познакомиться с традициями кубанского казачества и ощутить сельский колорит можно в станице Тамань Темрюкского района. Здесь расположен этнокомплекс "Атамань", включающий 48 казачьих подворий. Гуляя по улочкам среди белёных хат с камышовыми крышами, можно зайти в гости к лекарю, пекарю, дымарю, священнику, посетить цирюльню, кашеварню, постоялый двор. Радушные казаки познакомят вас с бытом, культурой, фольклором и историей, покажут подлинные фотографии, орудия и предметы быта XIX века, угостят голубцами и разносолами, а если захотите, то научат ковать подковы, мастерить травяные обереги или делать свечи из настоящего пчелиного воска.В "Атамани" любят повеселиться, поэтому здесь часто устраиваются тематические праздники. Например, в октябре 2022 года пройдут фестивали казачьих воинских традиций, шашлыка, кухни народов Кубани, а также шумные гулянья, посвящённые Дню станицы.Лечение и оздоровлениеВ Краснодарском крае насчитывается более 400 здравниц, в которых можно отдохнуть в любое время года. Есть заведения любого формата: многопрофильные санаторно-курортные комплексы, бальнеологические спа-отели, базы отдыха у горячих источников, пансионаты, похожие скорее на дворцы, чем на лечебные учреждения.Выбор оздоровительных программ тоже невероятно широк. На Кубани лечат заболевания дыхательной системы, сердца и сосудов, суставов и опорно-двигательного аппарата. Есть санатории, специализирующиеся на аллергии, нарушениях обмена веществ, косметологических услугах. Здесь проводят курсы восстановления после болезней и стресса, помогают избавиться от вредных привычек и поправить здоровье — как физическое, так и душевное. Словом, после такого отдыха вы вернётесь домой по-настоящему обновлёнными.Особенность оздоровительных программ на Кубани — использование природных ресурсов, которыми богат регион. К таким ресурсам относятся:Прибавьте к этому свежий воздух, профессионально составленное меню, полноценный сон, покой, прогулки среди сосен или у моря — всё работает на ваше здоровье и долголетие.

https://ria.ru/20220719/kuban-1803514200.html

https://ria.ru/20220707/kurorty-1800484132.html

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сочи

тамань (станица)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, сочи, тамань (станица), туризм, маршруты - туризм, #партнерскийматериал, отдых, отдых на море