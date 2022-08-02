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В Германии сообщили о двух случаях оспы обезьян у подростков

В Германии сообщили о двух случаях оспы обезьян у подростков - РИА Новости, 02.08.2022

В Германии сообщили о двух случаях оспы обезьян у подростков

Институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:51

2022-08-02T15:51

2022-08-02T15:51

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оспа обезьян

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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ.Согласно данным ведомства, которые были опубликованы на его сайте во вторник, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в начале июля, соответственно, в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте, болезнь затронула все 16 федеральных земель.Ранее сообщалось, что заболевание передается прежде всего в результате сексуальных контактов между мужчинами. Оспа обезьян до сих пор установлена только у пяти женщин в Германии. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были зафиксированы в мае. В институте Роберта Коха оценивают возможную угрозу здоровью широких слоев населения в Германии от данного заболевания как "ограниченную", внимательно следят за развитием ситуации.Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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в мире, здоровье - общество, германия, штутгарт, эрфурт, воз, оспа обезьян