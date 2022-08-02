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Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
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Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян
Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян
Президент США Джо Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян, им стал Роберт Фентон из Федерального агентства по управлению в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:21
2022-08-02T12:47
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян, им стал Роберт Фентон из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США, сообщает Белый Дом."Президент Байден назначил Роберта Фентона из FEMA национальным координатором Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян, а доктора Деметра Даскалакиса - заместителем национального координатора Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян. Фентон и Даскалакис будут руководить стратегией и операциями администрации по борьбе с нынешней вспышкой оспы обезьян, включая справедливое увеличение доступности тестов, вакцинации и лечения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220802/ospa-1806567037.html
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в мире, сша, оспа обезьян, европа, воз, fema
12:21 02.08.2022 (обновлено: 12:47 02.08.2022)
 
Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян

Президент Байден назначил Фентона координатором по борьбе с распространением оспы обезьян

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян, им стал Роберт Фентон из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США, сообщает Белый Дом.
"Президент Байден назначил Роберта Фентона из FEMA национальным координатором Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян, а доктора Деметра Даскалакиса - заместителем национального координатора Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян. Фентон и Даскалакис будут руководить стратегией и операциями администрации по борьбе с нынешней вспышкой оспы обезьян, включая справедливое увеличение доступности тестов, вакцинации и лечения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.
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Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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В миреСШАОспа обезьянЕвропаВОЗFEMA
 
 
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