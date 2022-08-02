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В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:38
2022-08-02T08:38
2022-08-02T08:38
в мире
гэвин ньюсом
калифорния
сан-франциско
оспа обезьян
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.Ранее город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян."В рамках продолжающейся борьбы с вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации", - говорится в релизе на сайте губернатора.Отмечается, что штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы. Власти Калифорнии обещают сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гэвин ньюсом, калифорния, сан-франциско, оспа обезьян
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян
Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил о введении режима ЧС из-за оспы обезьян
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
Ранее город Сан-Франциско
в штате Калифорния
объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян.
"В рамках продолжающейся борьбы с вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом
сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации", - говорится в релизе на сайте губернатора.
Отмечается, что штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы. Власти Калифорнии обещают сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.