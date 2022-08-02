https://ria.ru/20220802/ospa-1806569179.html

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:38

2022-08-02T08:38

2022-08-02T08:38

в мире

гэвин ньюсом

калифорния

сан-франциско

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.Ранее город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян."В рамках продолжающейся борьбы с вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации", - говорится в релизе на сайте губернатора.Отмечается, что штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы. Власти Калифорнии обещают сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

калифорния

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гэвин ньюсом, калифорния, сан-франциско, оспа обезьян