https://ria.ru/20220802/ospa-1806567037.html
Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян
Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022
Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян
Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:05
2022-08-02T08:05
2022-08-02T08:05
в мире
иллинойс
сша
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dbda45fd0946974d8af406dc61de7218.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян."Я объявляю введение режим ЧС для того, чтобы увеличить объем ресурсов и усилить меры по координации ведомств штата для борьбы... с распространением вируса оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора, опубликованном в Twitter.По его словам, от заболевания на начальных стадиях распространения в непропорционально большей степени пострадали представители ЛГБТ-сообщества. Прицкер пообещал предоставить сообществу ресурсы, необходимые для обеспечения его безопасности.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220729/ospa-1805963811.html
https://ria.ru/20220730/ospa-1806020392.html
иллинойс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789928017_0:0:2608:1955_1920x0_80_0_0_18346bcc4532abf9ab24f32fbd45b968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, сша, оспа обезьян
Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян
Глава Иллинойса Джей Прицкер объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости.
Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер объявил
о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
"Я объявляю введение режим ЧС для того, чтобы увеличить объем ресурсов и усилить меры по координации ведомств штата для борьбы... с распространением вируса оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора, опубликованном в Twitter.
По его словам, от заболевания на начальных стадиях распространения в непропорционально большей степени пострадали представители ЛГБТ-сообщества. Прицкер пообещал предоставить сообществу ресурсы, необходимые для обеспечения его безопасности.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.