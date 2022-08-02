https://ria.ru/20220802/ospa-1806567037.html

Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян

Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян - РИА Новости, 02.08.2022

Глава Иллинойса объявил о введении в штате режима ЧС из-за оспы обезьян

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:05

2022-08-02T08:05

2022-08-02T08:05

в мире

иллинойс

сша

оспа обезьян

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян."Я объявляю введение режим ЧС для того, чтобы увеличить объем ресурсов и усилить меры по координации ведомств штата для борьбы... с распространением вируса оспы обезьян", - говорится в заявлении губернатора, опубликованном в Twitter.По его словам, от заболевания на начальных стадиях распространения в непропорционально большей степени пострадали представители ЛГБТ-сообщества. Прицкер пообещал предоставить сообществу ресурсы, необходимые для обеспечения его безопасности.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220729/ospa-1805963811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иллинойс, сша, оспа обезьян