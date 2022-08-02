https://ria.ru/20220802/orlich-1806809694.html

В Сербии избрали Орлича председателем парламента страны

В Сербии избрали Орлича председателем парламента страны - РИА Новости, 02.08.2022

В Сербии избрали Орлича председателем парламента страны

Депутаты Скупщины, однопалатного парламента Сербии, большинством голосов избрали председателем Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:37

2022-08-02T23:37

2022-08-02T23:50

в мире

александр вучич

ивица дачич

сербия

белград (город)

ана брнабич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806810466_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_7d7e8c931cbca7cc638cf4b44b4ff51a.jpg

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Депутаты Скупщины, однопалатного парламента Сербии, большинством голосов избрали председателем Владимира Орлича из правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, трансляция велась на сайте заксобрания.Первое, уставное заседание Скупщины в понедельник возглавил старейший парламентарий – 83-летний Владета Янкович из партии "Объединенные для победы Сербии". Мандат получили все 250 депутатов однопалатного заксобрания страны, которые принесли присягу. В среду весь день обсуждалась кандидатура спикера парламента."За кандидатуру Владимира Орлича проголосовали 154 депутата, против – 75. Владимир Орлич избран председателем Скупщины", - объявили члены президиума.Орлич родился в 1983 году в Белграде. Окончил Электротехнический факультет в Белграде, в 2012 году защитил докторскую диссертацию, автор более 50 научных работ в сфере электротехники и вычислительной техники. Прошел курс резервных офицеров армии Сербии, получил звание резервного подпоручика (младшего лейтенанта). С основания в 2008 года Сербской прогрессивной партии является ее активным членом, был избран депутатом парламента в трех созывах подряд с 2014 года.Бывший спикер парламента Ивица Дачич ранее заявил, что его Социалистическая партия Сербии войдет в правящую коалицию вместе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича.Избирком Сербии 5 июля утвердил окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 3 апреля. По его данным на 8 267 участках из более чем 6,5 миллиона граждан с правом голоса им воспользовались свыше 3,8 миллиона человек.Согласно этим данным политический блок президента "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 120 мандатов, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" - 31, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" - 38, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" - 15, "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники" – 10, экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" – 13, и правые "Двери – ПОКС" – 10 мандатов.Союз Воеводинских венгров получил 5 мест в Скупщине, "Партия примирения и справедливости" Усамы Зукорлича – 3, еще по 2 мандата получили партии хорватского и бошняцкого нацменьшинств и албанцы и юго-востока Сербии – один мандат из всего 250 в однопалатном парламенте.Вучич, который на выборах главы государства 3 апреля завоевал 58,59% голосов после принесения присяги 31 мая при вступлении на второй срок заявил, что ожидает формирование нового правительства страны до конца июля.Должность президента Сербии Александр Вучич в предыдущем мандате занял по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года, после победы на выборах с результатом свыше 55% голосов. Николич перед тем оставил свой пост во главе партии к своему 65-летнему юбилею. По результатам выборов в Скупщину в июне 2020 года СПП Вучича и движениям-партнерам по правящей коалиции принадлежат 243 места из 250 в заксобрании. Депутаты 26 октября 2020 года утвердили нынешний состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, он претерпел некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.

https://ria.ru/20220725/tsennosti-1804732101.html

https://ria.ru/20220801/vuchich-1806378502.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, ивица дачич, сербия, белград (город), ана брнабич