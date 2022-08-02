https://ria.ru/20220802/orbita-1806555433.html

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558" - РИА Новости, 02.08.2022

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту аппарат "Космос-2558", построенный для Минобороны, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:25

2022-08-02T01:25

2022-08-02T09:18

наука

россия

плесецк

архангельская область

союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806573046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_007034cf56cbb17657f81f069b65943e.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту аппарат "Космос-2558", построенный для Минобороны, рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства."Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", — уточнили в Минобороны.В пресс-службе добавили, что запуск и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Космическому аппарату присвоили порядковый номер "Космос-2558".При этом наземные средства ВКС уже приняли управление этим аппаратом, отметили в ведомтсве. Также с ним установили телеметрическую связь. Бортовые системы объекта функционируют штатно.В Минобороны напомнили, что летные испытания космического комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались на северном космодроме с 1973 по 2012 год.За это время с космодрома прошли 435 пусков "Союз-У", на орбиты удалось вывести около 430 аппаратов разного назначения.

https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html

https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html

россия

плесецк

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, плесецк, архангельская область, союз