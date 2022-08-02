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Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО - РИА Новости, 02.08.2022
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО
Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:12
2022-08-02T02:12
2022-08-02T02:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.Скибицкий также указал на то, что в сфере военной разведки "практически все, от информации до оборудования", предоставляется США и Британией. Он не стал вдаваться в подробности содействия Лондона, но подчеркнул, что помощь представляет собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".
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в мире, украина, польша, сша, лондон
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО
Представитель украинской разведки Скибицкий: Киев проводит совместные операции с Польшей