https://ria.ru/20220802/operatsiya-1806557319.html

Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО

Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО - РИА Новости, 02.08.2022

Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО

Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:12

2022-08-02T02:12

2022-08-02T02:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.Скибицкий также указал на то, что в сфере военной разведки "практически все, от информации до оборудования", предоставляется США и Британией. Он не стал вдаваться в подробности содействия Лондона, но подчеркнул, что помощь представляет собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".

https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html

украина

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, сша, лондон