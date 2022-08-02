Рейтинг@Mail.ru
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/operatsiya-1806557319.html
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО - РИА Новости, 02.08.2022
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО
Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:12
2022-08-02T02:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
сша
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143233/26/1432332637_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_da51cba422a3751ee9d90bd41218a7ce.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.Скибицкий также указал на то, что в сфере военной разведки "практически все, от информации до оборудования", предоставляется США и Британией. Он не стал вдаваться в подробности содействия Лондона, но подчеркнул, что помощь представляет собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".
https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html
украина
польша
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143233/26/1432332637_17:0:1924:1430_1920x0_80_0_0_6462e6ef8a2d8996012ebd82aafb28b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, сша, лондон
02:12 02.08.2022
 
Украина проводит "совместные операции" с Польшей, заявили в украинском МО

Представитель украинской разведки Скибицкий: Киев проводит совместные операции с Польшей

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев проводит "совместные операции" вместе с Варшавой, заявил в интервью Telegraph представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами", — отметил он.
Скибицкий также указал на то, что в сфере военной разведки "практически все, от информации до оборудования", предоставляется США и Британией. Он не стал вдаваться в подробности содействия Лондона, но подчеркнул, что помощь представляет собой "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени".
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
02:01Специальная военная операция на Украине
В ГУР Украины заявили, что консультируются с США перед ударами из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаСШАЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала