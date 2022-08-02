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Секретариат ООН заблокировал миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Секретариат ООН заблокировал миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.08.2022

Секретариат ООН заблокировал миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Секретариат ООН по политическим мотивам воспрепятствовал отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:22

2022-08-02T13:22

2022-08-02T14:10

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Секретариат ООН по политическим мотивам воспрепятствовал отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва с самого начала была настроена на тесное конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ."Нами проделана колоссальная и непростая подготовительная работа - с учетом быстро меняющейся на Запорожской АЭС обстановки. Были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные вопросы, детали визита... Тем не менее перейти к практической фазе до сих пор не получилось". Также Захарова заявила, что Москва будет передавать объективную информацию в МАГАТЭ по Запорожской АЭС, рассчитывает на поддержку всех здравых сил."Будем и далее доводить до широкой общественности и международных организаций максимально полную картину происходящего на Запорожской АЭС. Будем передавать объективную информацию в МАГАТЭ, продолжим ее официальную публикацию в качестве информационных циркуляров агентства. И рассчитываем на поддержку здравых сил, которые разделяют ответственность и боль за происходящее вокруг Запорожской АЭС", - заявила Захарова на брифинге. - сказала Захарова на брифинге."Неприглядную роль в этой истории сыграл секретариат ООН, который сугубо по политическим мотивам воспрепятствовал инициативе гендиректора МАГАТЭ", - отметила официальный представитель МИД РФ.

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