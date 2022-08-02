Рейтинг@Mail.ru
Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20220802/omsk-1806634945.html
Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства
Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства - РИА Новости, 02.08.2022
Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства
Бюджет Омской области и федеральный бюджет в текущем году выделят Омску на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий более 720 миллионов... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:04
2022-08-02T13:04
омская область
общество
александр бурков
омск
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg
ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Бюджет Омской области и федеральный бюджет в текущем году выделят Омску на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий более 720 миллионов рублей, сообщает облправительство.Во вторник губернатор Омской области Александр Бурков в рамках рабочего объезда посетил Ленинский округ Омска, где оценил ход работ по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"."Только в 2022 году на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Омску предусмотрено за счет федерального и областного бюджетов 726,7 миллиона рублей. В текущем году в городе планируется благоустроить 89 общественных территорий и 76 дворовых территорий. На Ленинский административный округ приходится 18 общественных пространств и 17 дворов многоквартирных домов", - говорится в сообщении.Так, губернатор посетил сквер "Территория детства", где ведется благоустройство. Площадка в жилом массиве по улице Гашека - одна из шестнадцати малых зон рекреации, благоустройство которых ведется на территории административного округа в 2022 году.Власти отметили, что подрядчик ООО "Стройсервис" уже сформировал зону отдыха с тропинками и пешеходными дорожками, установил урны и скамейки. На выполнение работ на объекте по контракту выделено почти 4,9 миллиона рублей. Реализация проекта вошла в завершающую стадию. В следующем году преображение этого жилого массива на Московке-2 продолжится."Видно, что общественная активность у жителей высокая, потому что к их мнению прислушиваются, есть диалог с депутатом, а он – разделяет и продвигает их интересы. Молодцы, хорошо!", - подвел итог посещению объекта глава региона.Также в округе завершается первый этап благоустройства пространства вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, включая территорию вдоль улицы Я. Гашека. В этом году здесь появится беговая дорожка, тротуар из плитки, экотропа, новые зеленые насаждения. В 2023 году планируется выполнить вторую очередь благоустройства объекта. Кроме того, работы по благоустройству ведутся в частном секторе на улице Тытаря. Рабочие устанавливают здесь светильники на 22 опорах общей протяженностью 650 метров.
https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html
https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04351d5d215e5d520962a44fa12d5c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр бурков, омск, омская область
13:04 02.08.2022
 
Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства

Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства в этом году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Бюджет Омской области и федеральный бюджет в текущем году выделят Омску на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий более 720 миллионов рублей, сообщает облправительство.
Во вторник губернатор Омской области Александр Бурков в рамках рабочего объезда посетил Ленинский округ Омска, где оценил ход работ по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Закат на реке Иртыш в Омской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:43Омская область
Власти Омской области выбрали подрядчика для достройки гидроузла на Иртыше
"Только в 2022 году на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Омску предусмотрено за счет федерального и областного бюджетов 726,7 миллиона рублей. В текущем году в городе планируется благоустроить 89 общественных территорий и 76 дворовых территорий. На Ленинский административный округ приходится 18 общественных пространств и 17 дворов многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Так, губернатор посетил сквер "Территория детства", где ведется благоустройство. Площадка в жилом массиве по улице Гашека - одна из шестнадцати малых зон рекреации, благоустройство которых ведется на территории административного округа в 2022 году.
Власти отметили, что подрядчик ООО "Стройсервис" уже сформировал зону отдыха с тропинками и пешеходными дорожками, установил урны и скамейки. На выполнение работ на объекте по контракту выделено почти 4,9 миллиона рублей. Реализация проекта вошла в завершающую стадию. В следующем году преображение этого жилого массива на Московке-2 продолжится.
"Видно, что общественная активность у жителей высокая, потому что к их мнению прислушиваются, есть диалог с депутатом, а он – разделяет и продвигает их интересы. Молодцы, хорошо!", - подвел итог посещению объекта глава региона.
Также в округе завершается первый этап благоустройства пространства вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, включая территорию вдоль улицы Я. Гашека. В этом году здесь появится беговая дорожка, тротуар из плитки, экотропа, новые зеленые насаждения. В 2023 году планируется выполнить вторую очередь благоустройства объекта. Кроме того, работы по благоустройству ведутся в частном секторе на улице Тытаря. Рабочие устанавливают здесь светильники на 22 опорах общей протяженностью 650 метров.
Города России. Омск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:04Омская область
Омская область получит инфраструктурный кредит
 
Омская областьОбществоАлександр БурковОмскОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала