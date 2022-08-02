https://ria.ru/20220802/omsk-1806634945.html

Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства

Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства - РИА Новости, 02.08.2022

Омск получит более 720 миллионов рублей на проекты благоустройства

Бюджет Омской области и федеральный бюджет в текущем году выделят Омску на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий более 720 миллионов... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

2022-08-02T13:04

омская область

общество

александр бурков

омск

омская область

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ОМСК, 2 авг – РИА Новости. Бюджет Омской области и федеральный бюджет в текущем году выделят Омску на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий более 720 миллионов рублей, сообщает облправительство.Во вторник губернатор Омской области Александр Бурков в рамках рабочего объезда посетил Ленинский округ Омска, где оценил ход работ по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"."Только в 2022 году на проекты благоустройства дворовых и общественных территорий Омску предусмотрено за счет федерального и областного бюджетов 726,7 миллиона рублей. В текущем году в городе планируется благоустроить 89 общественных территорий и 76 дворовых территорий. На Ленинский административный округ приходится 18 общественных пространств и 17 дворов многоквартирных домов", - говорится в сообщении.Так, губернатор посетил сквер "Территория детства", где ведется благоустройство. Площадка в жилом массиве по улице Гашека - одна из шестнадцати малых зон рекреации, благоустройство которых ведется на территории административного округа в 2022 году.Власти отметили, что подрядчик ООО "Стройсервис" уже сформировал зону отдыха с тропинками и пешеходными дорожками, установил урны и скамейки. На выполнение работ на объекте по контракту выделено почти 4,9 миллиона рублей. Реализация проекта вошла в завершающую стадию. В следующем году преображение этого жилого массива на Московке-2 продолжится."Видно, что общественная активность у жителей высокая, потому что к их мнению прислушиваются, есть диалог с депутатом, а он – разделяет и продвигает их интересы. Молодцы, хорошо!", - подвел итог посещению объекта глава региона.Также в округе завершается первый этап благоустройства пространства вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, включая территорию вдоль улицы Я. Гашека. В этом году здесь появится беговая дорожка, тротуар из плитки, экотропа, новые зеленые насаждения. В 2023 году планируется выполнить вторую очередь благоустройства объекта. Кроме того, работы по благоустройству ведутся в частном секторе на улице Тытаря. Рабочие устанавливают здесь светильники на 22 опорах общей протяженностью 650 метров.

https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html

https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр бурков, омск, омская область