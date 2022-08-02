https://ria.ru/20220802/olenev-1806596140.html

Антон Оленев: грудное вскармливание обладает антидепрессивным эффектом

Антон Оленев: грудное вскармливание обладает антидепрессивным эффектом - РИА Новости, 02.08.2022

Антон Оленев: грудное вскармливание обладает антидепрессивным эффектом

Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Главный внештатный... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:00

2022-08-02T12:00

2022-08-02T12:06

интервью

здоровье - общество

москва

антон оленев

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Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев рассказал в интервью РИА Новости, в чем польза грудного вскармливания, как открытие перинатальных центров сказывается на качестве родовспоможения, что нужно сделать парам, которые планируют ребенка, кому показано ЭКО, и есть ли у него противопоказания.— Антон Сергеевич, как обстоят дела с родовспоможением в Москве?— Особенности системы родовспоможения Москвы в том, что мы, являясь частью системы родовспоможения в стране, не только следуем ее тенденциям, но и зачастую являемся ориентиром для большинства регионов. Мы следим за тем, что происходит в мире, и наиболее эффективные практики внедряются именно в Москве.В стране действует трехуровневая система оказания помощи, в том числе акушерской. Существуют акушерские стационары I уровня, это родильные отделения на базе больниц. Акушерские стационары II уровня — это родильные дома, имеющие ту или иную специализацию, в столице 14 таких учреждений. Флагманы — это пять перинатальных центров, которые имеют многопрофильную специализацию, то есть это оказание всех видов помощи матери и ребёнку в стенах одного учреждения. Это ММКЦ "Коммунарка" и перинатальные центры при ГКБ имени М.П. Кончаловского, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени С.С. Юдина и ГКБ №29 имени Н.Э. Баумана. Помимо этого, в Москве работают женские консультации, которые ведут беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями на амбулаторном этапе.— Как открытие новых перинатальных центров сказывается на качестве оказания помощи беременным?— Не секрет, что наши женщины следуют хоть и печальным для нас, акушеров, но общемировым "цивилизованным" трендам на поздний репродуктивный возраст, на "отложенное материнство", и наши пациенты становятся всё старше. На сегодняшний день средний возраст первых родов в Москве уже больше 30 лет, и это говорит о том, что женщины к своему сроку родов уже имеют те или иные хронические заболевания, соматические осложнения, которые зачастую обостряются во время беременности. Все мировое акушерство и наше московское идет по пути того, что только на ведении беременности или родоразрешении оказание помощи женщине не останавливается, женщина должна иметь возможность получить все виды помощи во время беременности в рамках одного стационара. Что и позволяют обеспечить современные московские перинатальные центры.— Вы возглавили новый перинатальный центр в Коммунарке, в чем его особенность? Есть ли в нем какие-то технологии, которых нет в других центрах?— Перинатальный центр, который введен в эксплуатацию и начал приём пациентов в Коммунарке, уникален по ряду причин. Первая причина, что еще на этапе проектирования участие в принятии решений по мощности, месту расположения важных помещений и алгоритму маршрутизации активно принимало медицинское сообщество. То есть мы не получили готовый продукт на выходе, мы изначально знали, как внутри перинатального центра будет оказываться помощь, как он будет встроен в систему общей службы Коммунарки, какие преимущества это даст. Одним из примеров приведу первый этаж перинатального центра, где традиционно приемное отделение: примерно в 30 метрах от приемного отделения напрямую, без единого поворота, расположена экстренная операционная. То есть при поступлении пациентки, при открытии всех дверей на пути, время доступа к экстренной помощи занимает несколько секунд. Также в эту операционную есть отдельный въезд с другой части первого этажа, где располагается поликлиника для беременных. И если вдруг на этапе поликлиники обнаружены те или иные экстренные состояния, то пациенты могут оперативно попасть в операционную без необходимости перевода по улице. И таких решений в плане расположения помещений и логистики в перинатальном центре множество.Вторым важным и отличительным моментом является то, что перинатальный центр расположен на базе одного из крупнейших в России клинических центров. Таким образом, все виды осложнений беременности, которые могут произойти, могут быть решены в рамках одного стационара. Причем, благодаря переходам, которые соединяют перинатальный центр с основным зданием, существует удобная возможность как транспортировки пациентки на территорию, например, регионального сосудистого центра, так и привлечение специалистов из самого клинического центра "Коммунарка". Также немаловажным является и наличие современного оборудования, и наш перинатальный центр, как и другие московские медорганизации, им полностью обеспечен. Например, сейчас идет масштабная программа модернизации специального высокотехнологичного оборудования для выхаживания детей, родившихся раньше срока. Москва уже приобрела 365 единиц такого оборудования на общую сумму почти 900 миллионов рублей. Всего же до конца 2023 года планируем закупить в общей сложности 475 единиц новейшего оборудования. Причем часть оборудования закупается в формате контрактов жизненного цикла. Такая форма закупок подразумевает, что поставщик обеспечивает работоспособность оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации.— Что бы вы посоветовали парам, которые только задумываются о ребенке? Нужно ли заранее готовиться к зачатию?— Это злободневный и важный вопрос для нас, акушеров-гинекологов, поскольку как в мировой практике, так и по нашему опыту лишь 5-7% супружеских пар, планирующих беременность, обращаются к врачу для проведения предгравидарной подготовки и дородового обследования. Иногда мы сталкиваемся с банальными проблемами, которые связаны, например, с лечением зубов, лечением хронических очагов инфекции или коррекции сахарного диабета. И очень важно, чтобы беременность наступила на фоне компенсации этих состояний. Потому что если у пациентки есть, допустим, тенденция к повышенному давлению, то беременность, конечно, не противопоказание, но важно, чтобы она наступила на фоне правильно подобранной терапии. Такие простые вещи по компенсации хронических заболеваний, которые не занимают много времени, позволяют избежать целого ряда серьезных проблем. Во время беременности мы ограничены по целому ряду диагностических методик. Например, мы не можем провести некоторые исследования, которые противопоказаны при беременности, целый ряд препаратов противопоказан при беременности и даже вылечить зубы лучше до наступления беременности.И еще я бы хотел упомянуть об одной чрезвычайно важной составляющей подготовки к беременности. Будущая мама должна быть обязательно вакцинирована от кори и краснухи, так как заражение этими инфекциями во время беременности, особенно на ранних сроках, практически в каждом втором случае приводит к выкидышу. А если ребенок все-таки рождается, то, например, при краснухе очень высок риск так называемого синдрома врожденной краснухи. Дети с этим синдромом могут страдать от нарушений слуха, дефектов глаз, пороков сердца и других пожизненных форм инвалидности, включая аутизм, сахарный диабет и дисфункцию щитовидной железы.— Верите ли вы в народные методы, что можно, употребляя определенные продукты, например, забеременеть мальчиком или девочкой?— В этой ситуации вынужден быть несколько хладнокровным, потому что у нас сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55% мальчиков и 45% девочек. Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом.— Кому показано ЭКО, и есть ли у него противопоказания?— На сегодняшний день ЭКО — это неотъемлемая часть медицинской помощи, и есть целый ряд заболеваний, при которых наступление беременности естественным путем невозможно, и ЭКО является единственным выходом для наших пациенток для того, чтобы эта беременность наступила. На сегодняшний день программа ЭКО включена в базовую программу ОМС и проводится абсолютно бесплатно. Этой процедуре предшествует тщательное обследование, так как могут быть противопоказания, надо исключить хронические очаги инфекции, компенсировать основные заболевания, исключить возможные риски наличия онкологических заболеваний.— Кому и как часто назначают кесарево сечение?— В среднем в Москве каждые четвертые роды заканчиваются путем операции кесарево сечение. Это процедура, показания к которой часто возникают в процессе родов, то есть 2/3 всех таких операций проводятся по экстренным показаниям, и лишь 1/3 проводится в плановом порядке. Показания к операции могут быть как со стороны мамы, так и со стороны ребёнка, заболевания или нарушения в процессах родов. Важно сказать, что подавляющее большинство родов проходит абсолютно физиологично, по сути, без вмешательства врачей-акушеров-гинекологов, и большинство родов ведут именно акушерки, лишь под тщательным контролем всего персонала родильных домов и перинатальных центров.— Что сделать беременной женщине, чтобы ее беременность и роды прошли без проблем? Можно ли заранее отслеживать здоровье и риски для здоровья плода?— Самым важным является начало подготовки еще на этапе планирования беременности. Мы рекомендуем прием фолиевой кислоты, как будущей маме, так и будущему папе, за три месяца до наступления беременности. Мы рекомендуем здоровый образ жизни, исключить курение и алкоголь. И конечно, беременность должна проходить под контролем врачей. В частности, одним из важных компонентов наблюдения при беременности является пренатальная диагностика, когда ультразвуковая служба совместно с лабораторной проводят целый ряд диагностических методик, которые позволяют не только выявить отклонения по ультразвуку, но и предположить риск развития осложнения беременности. Например, хороший пример из практики — тяжелая преэклампсия которая диагностируется уже на 11-13 неделе. Профилактическое применение аспирина у пациентов высокой группы риска по развитию преэклампсии более чем в два раза позволяет снизить риск развития заболевания и досрочного родоразрешения в связи с её развитием.— Сегодня во всем мире стартовала Неделя поддержки грудного вскармливания. Действительно ли грудное вскармливание так полезно? Чем именно?— Грудное молоко — это не только золотой стандарт питания для новорожденного ребенка и ребенка первых шести месяцев жизни, которое обеспечивает малыша всем необходимым для оптимального роста и развития. И для здоровья женщины грудное вскармливание играет ключевую роль. Сразу после родов окситоцин, выделяющийся при кормлении, помогает быстрее сократиться матке, сокращая риски послеродовых кровотечений, а также обладает антидепрессивным эффектом, помогая маме быстрее адаптироваться в новой роли. Также доказано, что при грудном вскармливании сокращаются риски таких заболеваний как сахарный диабет, остеопороз, атеросклероз и гипертоническая болезнь, рака матки, молочных желез и многих других.

https://rsport.ria.ru/20220712/uprazhneniya_dlya_beremennykh-1801791788.html

https://ria.ru/20220629/sertifikat-1799110277.html

https://rsport.ria.ru/20220705/zhivot-1800087966.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/deti-1781856985.html

https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, здоровье - общество, москва, антон оленев