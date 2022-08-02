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Украинские войска обстреляли Александровку из "Града" - РИА Новости, 02.08.2022
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Украинские войска обстреляли Александровку из "Града"
Украинские войска обстреляли Александровку из "Града" - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска обстреляли Александровку из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:34
2022-08-02T19:34
в мире
донецк (днр)
украина
сша
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:50 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град" и 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Отмечается также, что по Александровке украинские войска выпустили еще десять мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, по Донецку выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
19:34 02.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Александровку из "Града"

Представительстве ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке шесть ракет из "Града"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖитель села Александровка Донецкой области
Житель села Александровка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Житель села Александровка Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:50 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град" и 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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24 мая, 11:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении ДонбассаХотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.
Отмечается также, что по Александровке украинские войска выпустили еще десять мин калибром 120 миллиметров.
Кроме того, по Донецку выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
В миреДонецк (ДНР)УкраинаСШАНАТО
 
 
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