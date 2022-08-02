https://ria.ru/20220802/obstrel-1806779583.html

Украинские войска обстреляли Александровку из "Града"

Украинские войска обстреляли Александровку из "Града" - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские войска обстреляли Александровку из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:34

2022-08-02T19:34

2022-08-02T19:34

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донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Александровке, обстреляли также Донецк и Гольмовский в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:50 - н.п. Георгиевка - н.п. Александровка: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град" и 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Отмечается также, что по Александровке украинские войска выпустили еще десять мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, по Донецку выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато