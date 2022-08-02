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Украинские военные обстреляли из "Урагана" Донецк

Украинские военные обстреляли из "Урагана" Донецк - РИА Новости, 02.08.2022

Украинские военные обстреляли из "Урагана" Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку из РСЗО "Ураган" три ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:03

2022-08-02T14:03

2022-08-02T14:56

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку из РСЗО "Ураган" три ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Ворошиловский районы): три ракеты БМ27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток")", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 12.10 обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Представительство также зафиксировало обстрел Ясиноватой, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены. 2022-08-02T14:03 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика