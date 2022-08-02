https://ria.ru/20220802/obstrel-1806632779.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:54
2022-08-02T12:54
2022-08-02T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В результате обстрела украинскими боевиками по проспекту Киевскому убили мирную жительницу 1977 года рождения рядом с магазином "За друзей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc5b379cf059568cf32c8b959e60011a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
12:54 02.08.2022 (обновлено: 13:01 02.08.2022)
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Киевского района Донецка погибла женщина