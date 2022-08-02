https://ria.ru/20220802/obstrel-1806553138.html
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР
Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:31
2022-08-02T00:31
2022-08-02T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
соледар
иван филипоненко
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806571227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d4bab89618bbc7be652fc01f91aac50.jpg
ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости командир батальона оборонного ведомства республики с позывным "Саид".Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и России закрепились в 2,5 километрах от Соледара. Соледар расположен в 20 километрах от города Артемовск (по украинской версии — Бахмут), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.Он уточнил, что также в данном районе, чтобы помешать продвижению сил ЛНР, украинские силовики используют кассетные боеприпасы с минами "лепесток"."Вроде мелочь, но неприятная вещь. Пытаются остановить нас, чтобы проход тормозился. "Лепестки" пока разгребешь, расстреляешь, тоже время проходит. Вроде убить не убьет, а ступню оторвать может", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск
соледар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806571227_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3fedef0eb0a16a0a1335b1be01e4ed24.jpg
Кадры артиллерийской дуэли в ДНР под Артемовском и Соледаром
Артиллерийские дуэли в ДНР - под Артемовском и Соледаром. Украинские силовики обстреливают из "импортных" гаубиц М777 подступающие союзные войска и силы ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
2022-08-02T00:31
true
PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, артемовск, соледар, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины
00:31 02.08.2022 (обновлено: 09:08 02.08.2022)
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР
Украинские силовики ведут огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР