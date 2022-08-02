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ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/obstrel-1806553138.html
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР
Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:31
2022-08-02T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
артемовск
соледар
иван филипоненко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости командир батальона оборонного ведомства республики с позывным "Саид".Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и России закрепились в 2,5 километрах от Соледара. Соледар расположен в 20 километрах от города Артемовск (по украинской версии — Бахмут), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.Он уточнил, что также в данном районе, чтобы помешать продвижению сил ЛНР, украинские силовики используют кассетные боеприпасы с минами "лепесток"."Вроде мелочь, но неприятная вещь. Пытаются остановить нас, чтобы проход тормозился. "Лепестки" пока разгребешь, расстреляешь, тоже время проходит. Вроде убить не убьет, а ступню оторвать может", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
артемовск
соледар
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Кадры артиллерийской дуэли в ДНР под Артемовском и Соледаром
Артиллерийские дуэли в ДНР - под Артемовском и Соледаром. Украинские силовики обстреливают из "импортных" гаубиц М777 подступающие союзные войска и силы ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, луганская народная республика, артемовск, соледар, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины
00:31 02.08.2022 (обновлено: 09:08 02.08.2022)
 
ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР

Украинские силовики ведут огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР

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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости командир батальона оборонного ведомства республики с позывным "Саид".
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что союзные силы республики и России закрепились в 2,5 километрах от Соледара. Соледар расположен в 20 километрах от города Артемовск (по украинской версии — Бахмут), который сейчас находится под контролем Киева и где расположен крупный транспортный узел.
"Работают (в районе Артемовска) из орудий 155 миллиметров импортных М777", — рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что также в данном районе, чтобы помешать продвижению сил ЛНР, украинские силовики используют кассетные боеприпасы с минами "лепесток".
"Вроде мелочь, но неприятная вещь. Пытаются остановить нас, чтобы проход тормозился. "Лепестки" пока разгребешь, расстреляешь, тоже время проходит. Вроде убить не убьет, а ступню оторвать может", — рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАртемовскСоледарИван ФилипоненкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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