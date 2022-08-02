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Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/obstrel-1806552824.html
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2022
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за 20 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:25
2022-08-02T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
нато
сша
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее ведомство также сообщало, что в 23.35 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
сша
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в мире, украина, донецк (днр), нато, сша, донецкая народная республика
00:25 02.08.2022
 
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.55 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", — пишет представительство.
Ранее ведомство также сообщало, что в 23.35 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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