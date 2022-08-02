https://ria.ru/20220802/oae-1806705594.html
Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы в ОАЭ
Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы в ОАЭ - РИА Новости, 02.08.2022
Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы в ОАЭ
Определены предпочтения разных категорий российских туристов, посещающих самый северный эмират ОАЭ, Рас-эль-Хайма, сообщает исполнительный директор департамента РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:30
2022-08-02T16:30
2022-08-02T16:30
туризм
туризм
новости - туризм
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
marriott
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148885/34/1488853403_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_d8c8c7a649dc102284133a5cb26ade29.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Определены предпочтения разных категорий российских туристов, посещающих самый северный эмират ОАЭ, Рас-эль-Хайма, сообщает исполнительный директор департамента по развитию туризма региона Иад Расбей.Специалисты выяснили, что всех гостей привлекают оазисы дикой природы и многокилометровые песчаные пляжи этой местности. При этом пары и индивидуальные путешественники отдают предпочтение культурному досугу. К примеру, они отправляются в лагерь приключений Bear Grylls Explorers Camp, где можно освоить навыки выживания, или испытывают себя на зиплайне Jais Flight — самом длинном в ОАЭ.Семейные туристы больше времени проводят в отелях, в которых также немало развлечений для детей и взрослых. Хотя необычный досуг их тоже интересует. К примеру, пользуется популярностью первый в стране спуск на горных санях Jais Sledder. Санная трасса позволяет развить скорость до 40 километров в час. Отдыхающие преодолевают 1840 метров по горному хребту Хаджар за восемь минут.Иад Расбей рассказал, что в первом полугодии эмират принял 521 тысячу иностранных гостей — столько же, сколько было до пандемии. Этого показателя удалось достичь в том числе и за счет активного привлечения путешественников из Северной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.В ближайшие три года власти Рас-эль-Хаймы планируют открыть несколько отелей, управляемых такими глобальными брендами, как Marriott, Movenpick, Anantara и Sofitel. Номерной фонд увеличится на 4725 комнат.
https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148885/34/1488853403_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_8f87c90fcac93ea96974db8fae9fcda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), marriott, туристы, отели, гостиницы
Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы в ОАЭ
Эксперт: в Рас-эль-Хайме в ОАЭ семейные туристы выбирают досуг в отеле, одиночки — экстрим
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Определены предпочтения разных категорий российских туристов, посещающих самый северный эмират ОАЭ, Рас-эль-Хайма, сообщает исполнительный директор департамента по развитию туризма региона Иад Расбей.
Специалисты выяснили, что всех гостей привлекают оазисы дикой природы и многокилометровые песчаные пляжи этой местности. При этом пары и индивидуальные путешественники отдают предпочтение культурному досугу. К примеру, они отправляются в лагерь приключений Bear Grylls Explorers Camp, где можно освоить навыки выживания, или испытывают себя на зиплайне Jais Flight — самом длинном в ОАЭ.
Семейные туристы больше времени проводят в отелях, в которых также немало развлечений для детей и взрослых. Хотя необычный досуг их тоже интересует. К примеру, пользуется популярностью первый в стране спуск на горных санях Jais Sledder. Санная трасса позволяет развить скорость до 40 километров в час. Отдыхающие преодолевают 1840 метров по горному хребту Хаджар за восемь минут.
Иад Расбей рассказал, что в первом полугодии эмират принял 521 тысячу иностранных гостей — столько же, сколько было до пандемии. Этого показателя удалось достичь в том числе и за счет активного привлечения путешественников из Северной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В ближайшие три года власти Рас-эль-Хаймы планируют открыть несколько отелей, управляемых такими глобальными брендами, как Marriott, Movenpick, Anantara и Sofitel. Номерной фонд увеличится на 4725 комнат.