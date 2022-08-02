Рейтинг@Mail.ru
СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/nomad-1806734530.html
СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad
СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad
Хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:27
2022-08-02T17:27
технологии
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_0:39:3169:1822_1920x0_80_0_0_696f0313c9fd78dac9e4ed85d523ded9.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники."Хакеры в ходе очередной атаки вывели почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad, инструмента, позволяющего пользователям обменивать токены с одной блокчейн-сети на другую", - сообщили источники телеканалу.Отмечается, что не до конца понятно, как была организована атака, и планирует ли Nomad возместить убытки пользователям, потерявшим токены.Ошибка в части кода Nomad, возникшая после его обновления, позволила выводить больше активов, чем было внесено на платформу. По словам экспертов по безопасности, на которых ссылается телеканал, любой, кто знал об уязвимости кода, мог вывести из Nomad токены. Как только об этом стало известно злоумышленникам, они направили армии ботов для проведения идентичных атак, сообщает CNBC."Не имея опыта программирования, любой пользователь мог просто скопировать оригинальные данные вывода транзакции злоумышленников и заменить адрес на свой", - сказал телеканалу основатель и главный архитектор криптовалютного стартапа Analog Виктор Янг (Victor Young).Блокчейн-мост Nomad - стартап, использующий механизм для повышения безопасности кроссчейн-связи и обеспечивающий переводы между сетями Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos и Milkomeda.
https://ria.ru/20220801/khakery-1806385464.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_4c5ace8ee610bed3d94637104a53e755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, европа
17:27 02.08.2022
 
СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad

CNBC: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВидеокарта
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Видеокарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Хакеры в ходе очередной атаки вывели почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad, инструмента, позволяющего пользователям обменивать токены с одной блокчейн-сети на другую", - сообщили источники телеканалу.
Отмечается, что не до конца понятно, как была организована атака, и планирует ли Nomad возместить убытки пользователям, потерявшим токены.
Ошибка в части кода Nomad, возникшая после его обновления, позволила выводить больше активов, чем было внесено на платформу. По словам экспертов по безопасности, на которых ссылается телеканал, любой, кто знал об уязвимости кода, мог вывести из Nomad токены. Как только об этом стало известно злоумышленникам, они направили армии ботов для проведения идентичных атак, сообщает CNBC.
"Не имея опыта программирования, любой пользователь мог просто скопировать оригинальные данные вывода транзакции злоумышленников и заменить адрес на свой", - сказал телеканалу основатель и главный архитектор криптовалютного стартапа Analog Виктор Янг (Victor Young).
Блокчейн-мост Nomad - стартап, использующий механизм для повышения безопасности кроссчейн-связи и обеспечивающий переводы между сетями Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos и Milkomeda.
Хакер - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 12:39
Хакеры Killnet сообщили о начале атак на американскую Lockheed Martin
 
ТехнологииЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала