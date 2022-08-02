https://ria.ru/20220802/nomad-1806734530.html

СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad

СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad

Хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:27

2022-08-02T17:27

2022-08-02T17:27

технологии

европа

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источники."Хакеры в ходе очередной атаки вывели почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из Nomad, инструмента, позволяющего пользователям обменивать токены с одной блокчейн-сети на другую", - сообщили источники телеканалу.Отмечается, что не до конца понятно, как была организована атака, и планирует ли Nomad возместить убытки пользователям, потерявшим токены.Ошибка в части кода Nomad, возникшая после его обновления, позволила выводить больше активов, чем было внесено на платформу. По словам экспертов по безопасности, на которых ссылается телеканал, любой, кто знал об уязвимости кода, мог вывести из Nomad токены. Как только об этом стало известно злоумышленникам, они направили армии ботов для проведения идентичных атак, сообщает CNBC."Не имея опыта программирования, любой пользователь мог просто скопировать оригинальные данные вывода транзакции злоумышленников и заменить адрес на свой", - сказал телеканалу основатель и главный архитектор криптовалютного стартапа Analog Виктор Янг (Victor Young).Блокчейн-мост Nomad - стартап, использующий механизм для повышения безопасности кроссчейн-связи и обеспечивающий переводы между сетями Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos и Milkomeda.

https://ria.ru/20220801/khakery-1806385464.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, европа