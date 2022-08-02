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Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 02.08.2022
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Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО
Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 02.08.2022
Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО
Американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:16
2022-08-02T23:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер.Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее ратифицировали законодательные органы 20 из 30 государств - членов альянса.Обе страны отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, швеция, финляндия, украина, нато, сша
23:16 02.08.2022
 
Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО

В сенате США сообщили о возможном голосовании по приему Швеции и Финляндии в НАТО в среду

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер.
"Я очень надеюсь, что мы сможем решить по НАТО завтра. Похоже, что мы и там приближаемся к соглашению о поправках", - сказал он журналистам.
Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее ратифицировали законодательные органы 20 из 30 государств - членов альянса.
Обе страны отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине.
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