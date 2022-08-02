https://ria.ru/20220802/nato-1806808241.html

Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 02.08.2022

Сенат США может в среду проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:16

2022-08-02T23:16

2022-08-02T23:16

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер.Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее ратифицировали законодательные органы 20 из 30 государств - членов альянса.Обе страны отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220801/senator-1806522075.html

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в мире, швеция, финляндия, украина, нато, сша